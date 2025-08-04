九巴阿婆大聲傾電話！懶理車長4次廣播：保持車廂安靜　港男1招KO

乘搭公共交通工具，理應保持安靜！有港男在網上表示，晚上乘搭九巴返回屯門，途中車長4次響起廣播呼籲「請保持車廂安靜」，港男原本坐在巴士上層，聞言便到下層了解，發現1名目測年約80歲的老婦正在大聲使用電話跟人通話中。港男緩慢詢問對方「聽唔聽到司機廣播？」，由於老婦全神貫注聆聽話筒的另一邊，所以沒有回應；港男只好輕拍阿婆放，再慢節奏表示「婆婆，你知唔知你講電話，影響到司機揸車呀？」，建議對方下車「先再講電話啦」，老婦聞言願意緩慢地掛線。



許多網民留言指「做得好」、「其實都唔止巴士要，餐廳都要，個個都唔識用耳機或耳筒咁」、「啲人成日做DJ，無人想聽」。



由於老婦願意結束通話，所以樓主沒有張貼對方照片。（facebook圖片）

車長4次播放廣播 呼籲「請保持車箱廂安靜」

樓主在facebook發帖表示，本月6日晚上11時許，他乘搭路線62X返回屯門，當時是坐在上層，巴士沿屯門公路行駛期間，車上已經響起過3次「請保持車箱廂安靜」廣播，播到第4次時，樓主估計是下層出事，於是前往下層了解。

阿婆無視廣播 車廂內大聲談話

樓主發現1名坐在關愛座、目測年約80歲的老婦正在使用手機和其他人通話中，聲量頗大，樓主走近老婦身邊，好像對待小朋友一樣詢問「婆婆，你頭先聽唔聽到司機廣播？」，老婦沒有理睬，「繼續用神聽住電話另一邊講嘢」。

大量網民表示「今次呢個阿婆聽人講咪算好」、「其實任何人都可以開口叫人唔好用電話滋擾人㗎」。（示意圖/資料圖片）

樓主提醒結束通話 阿婆依言照做

其他乘客表示老婦聽不到廣播，樓主便輕拍對方前臂，再彎腰望住阿婆，將說話節奏再放慢，詢問「婆婆，你知唔知你講電話，影響到司機揸車呀？」，阿婆終於回頭望住樓主，樓主再指「婆婆，你講電話影響到司機，頭先已經廣播咗幾次，你明唔明呀 ? 仲有半個鐘到站，一陣先再講電話啦」，老婦聞言慢慢點頭，非常緩慢結束通話。

網民︰今次呢個阿婆聽人講咪算好

樓主返回上層時，見到有1名男乘客向他豎起拇指表示讚賞，但樓主認為「唔使讚」、「其實下層乘客都可以自己開聲同阿婆講」，強調「見到自私嘅行為，都可以主動叫停」。由於老婦願意結束通話，所以樓主沒有張貼對方照片。

大量網民表示「樓主呢類人見少賣少」、「今次呢個阿婆聽人講咪算好」、「其實任何人都可以開口叫人唔好用電話滋擾人㗎」。

（facebook）