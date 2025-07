君悅酒店回客人電郵：請轉英文或簡體字　被斥涉歧視　酒店解內情

繼早前有港人發文,指中環有酒吧於WhatsApp收到其繁體中文訂座訊息後,要求他改用英文訂座,被指涉嫌歧視後,網上近日再次瘋傳1張電郵截圖,顯示香港君悅酒店有員工回覆客人查詢時,要求對方轉用英文或簡體字,隨即惹來大量負評。有人到香港君悅酒店社交平台帖文留言炮轟,斥為「公關災難」,「你憑咩叫Grand Hyatt HK」、「喺香港做生意睇唔明繁體字?」、「未入住已經體驗到歧視」。但有人指出由於不知客人查詢時所用語言,故稱「未必真係繁簡問題」。



事件被瘋傳後,香港君悅酒店在官方facebook專頁內,以中英文發出聲明作出回應,指感謝社會各界對酒店的持續關注,而針對近期在網上流傳的截圖,酒店對事件非常重視,當中對話及行為並不符合酒店的服務標準與我們的核心價值。經查證,該電郵對話發生於2021年以前,而在事件發生以後,酒店已全面加強員工服務培訓,以確保符合一向以客人為本的服務宗旨。



連登討論區日前瘋傳1張電郵截圖,有網民指於數年前,其友人曾以繁體字傳送電郵至香港君悅酒店查詢,但對方員工回覆時,竟要求他友人轉用英文或簡體字,故揶揄「本地香港人就係三等公民地底泥」。

酒店員工回覆客人查詢 要求轉用英文或簡體字

從截圖所見,香港君悅酒店的員工以1段英文回覆客人,「Greetings from Grand Hyatt Hong Kong, So sorry that we can’t understand your words, Could you send us the word in English or Simplified Chinese? Thanks」,下款寫上員工姓名「RUBY LI」,名字顯示是簡體中文,而職位以簡體字寫上「预定销售专员」;而電郵內亦顯示出香港君悅酒店的電話,以及電郵地址。

事件引來極大迴響,有網民批評香港君悅酒店涉嫌公然歧視,「香港人宜家根本上就係全方位俾人歧視緊」、「當你以為去外國先會俾人歧視,原來喺香港已經可以享受到」、「明顯唔係做香港人生意」、「咁大間跨國集團酒店睇唔明繁體中文都幾搞笑」、「淘寶都唔會咁X寸啦」。

網民斥涉歧視 質疑:你憑咩叫Grand Hyatt HK

有網民亦「轉戰」到香港君悅酒店facebook帖文以「洗版式」留言狠批,甚至斥是次事件為「公關災難」,「香港係用繁體字,請尊重」、「唔係唔識繁體中文咩?做咩用繁體中文出POST」、「喺香港做生意睇唔明繁體字?」、「你憑咩叫Grand Hyatt HK」、「Google translate或AI都唔識用,貴公司入職門檻都幾低」、「你哋酒店無人識繁體中文?」、「你身為香港一間頂尖嘅五星級酒店,CS(客服)一言一行除咗代表酒店,都代表緊呢個城市。就算今日有一個客人發送一封西班牙文嘅email,佢都要自己試吓Translate,睇吓有無嘢可以幫到個客先」、「完美演繹一粒老鼠屎搞壞一烹粥」。

有留言估計非繁/簡體字問題 更關注這件事

不過有人關注事件前文後理,由於截圖未有顯示事主所查詢語言,所以不敢妄下判斷,「本身個客寫咩文先?」、「未必真係繁簡問題,似係個客用廣東話口語嚟問,個戇X staff睇唔明」。

