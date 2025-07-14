19歲嫩媽飲醉酒回家睡覺！誤把2個月大兒子壓到窒息亡　被捕候審

巴西發生嬰兒慘被壓致窒息死亡事件。當地一名年輕媽媽深夜喝醉酒回家，睡覺期間疑不慎壓到僅有2個月大的兒子身上，醒來後發現對方沒了呼吸立刻報警求助。醫護人員趕到現場時，確認嬰兒已經死亡，法醫確認其死因為「心肺功能停止」和「機械性窒息」，當地警方目前已拘捕涉案女子。



巴西一名年輕媽媽醉酒後回家睡覺，因壓到2個月大兒子身上，嬰兒慘被壓致窒息亡。（示意圖，非當事人／GettyImages）

19歲媽媽醉酒回家睡覺 2個月大兒子被壓致窒息亡

綜合外媒報道，事發於6月30日，巴西亞馬遜州（Amazonas）一名19歲女子席瓦（Beatriz Pinto da Silva）外出與朋友聚會喝酒，凌晨回家直接躺在床上，陪同僅有2個月大的兒子睡覺。至翌日下午3時許，她醒來看見寶寶躺在身旁，還打算幫對方拍照並傳給母親，其後驚覺兒子毫無動靜，遂急忙報警求救。

涉事19歲年輕媽媽席瓦（Beatriz Pinto da Silva）。（網上圖片）

當時席瓦外出與朋友喝酒，至深夜回家陪兒子睡覺，不慎將對方壓致窒息。（AI生成圖片）

女子被警方拘捕 正等候受審

醫護人員趕抵現場時，證實嬰兒已經死亡。當地法醫事後確認嬰兒死因為「心肺功能停止」和「機械性窒息」，目前席瓦已被捕，正等候法院審判。警方借由事件提醒其他家長以及監護人，小心看管幼兒的重要性，「此類案件可能導致刑事責任」。

（綜合）