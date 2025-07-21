專挑無障礙廁所下手！工程師2次利誘14歲少女性交易　1原因免入獄

青少年社會經驗不足，容易被人利用。台灣彰化1名工程師透過交友程式誘騙1名14歲少女，2次前往無障礙廁所進行性交易，少女家人驚揭事件報警，檢察官以涉嫌觸犯《兒童及少年性剝削防制條例》作出起訴。被告在庭上認罪，並和受害人一方達成和解，被判應執行1年2個月有期徒刑，緩刑2年，同時接受保護管束。



被告透過交友程式誘騙1名14歲少女，2次前往無障礙廁所進行性交易。（AI生成圖片）

利誘女網友進行性交易

台媒於7月報道，案件在彰化地院進行審理，案發2024年5月中，被告在交友程式見到受害少女表明自己14歲，於是主動聯絡，被告詢問對方是否願意性交，以換取零用錢，誘騙對方同意。

2次選址無障礙廁所性交

同月下午，2人相約在無障礙廁所內互相擁抱和舌吻，甚至進行口交等性行為，完事後被告給予3,500新台幣（約890港元）。被告食髓知味，同年6月下午，相約受害人到1間國小司令台旁邊1樓無障礙廁所，再以同樣方式進行性交易，結束後再次支付相同金額。

被告前往支付7,000新台幣（約1,700港元）。（AI生成圖片）

被捕男辯稱不知受害人14歲被打臉

少女家人察覺其行為有異，經追問後驚悉事件立即報案。警方同年10月前往涉案男子位於台中的住所，當場扣查其犯案使用的iPhone 15 Pro Max手機，涉案男子調查期間辯稱不知女方年僅14歲，以為該個交友程式用戶通常16歲、17歲以上，加上女方提及會抽煙和交男友等，誤以為對方是高中生。

但檢察官發現受害人在交友程式寫明「14y/彰化人」等文字，表明自己14歲，認為涉案男子注意到受害人的個人資料，其供詞明顯卸責，檢方不予採納，遂提起訴訟。

法官判處緩刑2年。（AI生成圖片）

與受害人家屬和解 法官判緩刑2年

法官認為，被告明知受害少女年僅14歲，正值身心發展階段，卻利用其性認知不足及判斷力弱的弱點，用金錢利誘她進行性交易，嚴重影響受害人身心健康和人格發展。

但法官考慮到被告已經認罪，並和受害人家屬達成和解，裁定觸犯2項《兒童及少年性剝削防制條例》第32條「引誘少年為有對價性交罪」，各判1年，合併執行1年2個月有期徒刑，緩刑2年，但緩刑期間，被告需要接受保護管束，禁止再接觸或騷擾受害人，沒收案中手機，全案仍可上訴。

（綜合）