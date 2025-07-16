有片！遭鄰居每日「試開鐵閘」　住戶門外裝監控連續2天拍下這幕

是認錯門口還是故意為之？近日有網民發帖抱怨稱懷疑有鄰居企圖開啟其家門的鐵閘，於是在門外裝設監控，結果竟真的連續2天捕捉到鄰居蹲在其家門外試圖開啟其鐵閘的畫面。惟因鐵閘鎖上，對方不曾入屋也未招至實際損失，故他擔憂報警也未必獲受理，於是發帖問網民意見。有網民懷疑他的鄰居有不軌企圖質疑「想爆格？」，但亦有人覺得對方或許是認知障礙問題，「會唔會腦退化，以為呢度喺自己屋企」，而總括而言網民還是建議樓主報警處理。



有網民發帖抱怨稱鄰居每日試圖開啟其家門的鐵閘，而其門外裝設的監控連續2天拍下鄰居企圖開鐵閘的行為。（Threads影片截圖）

該名網民在社交平台Threads上傳2段黑白畫面的監控影片，指有鄰居每日試圖開啟其家門的鐵閘，並表示「發現隔離屋個鄰居每日都喺度試開我對鐵閘，又冇證據，所以我哋裝翻個cam（監控）。結果真係拍到佢每日不斷咁試開，點算好」。

樓主分別於7月13日中午及14日下午拍下鄰居數次試圖打開其大閘的畫面。（Threads影片截圖）

鄰居一連兩日試圖開啟鐵閘

樓主上傳的兩段影片拍攝日期分別為7月13日中午12時半左右及14日下午5時左右，片中可見1名男子徑直走向樓主的大門前，並伸手到鐵閘鎖調試，又數次試圖打開大閘，傳出陣陣鐵閘晃動聲。然而由於鐵閘已被鎖上，男子在開啟不果後還蹲下似是查看鐵閘鎖頭，並繼續嘗試，在無法開閘後就站起來側身將頭靠近鐵閘做出疑似聆聽的動作。片刻之後，男子轉身打開毗連單位的鐵閘及木門進入屋內，相信該單位正是男子的居所。

由於對方的行為未有招致實際損失，樓主擔心報警沒有作用，「大概報警話你冇損失唔受理」，於是發帖尋求網民意見。

男子在開啟鐵閘不果後還蹲下似是查看鎖頭，並繼續嘗試。（Threads影片截圖）

男子在無法開閘後就站起來側身將頭靠近鐵閘做出疑似聆聽的動作。（Threads影片截圖）

網民爭議：想爆格VS認知障礙

帖文引起網民熱議，有網民驚呼「好恐怖」、「係咁整個閘勁驚」，更有人質疑「想爆格？」，另有網民提供大膽建議「唔鎖，俾佢入嚟，你搵多幾個人係入邊recording（拍片）」，並指當對方入屋「咁就係非法入人哋屋企」，報警便有理由。

不過，有部份網民看完影片後就懷疑片中男士或有認知障礙症認錯家門，便建議以溫和手段處理，「老人家有認知障礙症？」、「其實佢係咪精神有問題，懷疑你屋企乜乜乜先成日搞你度閘」、「會唔會腦退化，以為呢度喺自己屋企，嘗試開門，我阿爸腦退化中期都有走錯門口」。

男子聽完聲響後轉身打開毗連單位的鐵閘及木門進入屋內。（Threads影片截圖）

相信男子之後進入的單位（箭咀示）是男子的居所。（Threads影片截圖）

網民籲盡快報警

不少網民則認為不管對方是何種情況，均建議樓主可先行報警，「我覺得報警係有用，但係你要識得點樣報警法」、「點都報咗警先，備案又好，亦睇吓警方可以問到佢係咩企圖，睇吓有冇阻嚇作用，而且佢有冇案底你知唔知？」，並提議樓主親自前往警署報案並提供影片，稱「懷疑有人企圖爆格」、「覺得自己有人生受威脅唔安全」或「懷疑阿伯失智開錯門，擔心阿伯安危」等。

樓主其後表示，已向管理處反映，「佢哋話嗰個人係有啲問題，會聯絡佢屋企人講（我新搬嚟，中伏）」，建議如果情況持續就報警。

（Threads@lighter12）