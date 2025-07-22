攜手提風扇搭港鐵！乘客頭髮「慘被捲入扯斷」　港女這樣道歉惹議

本港近期天氣酷熱，市區多處錄得高溫，市民外出時或會帶備「小法寶」以助降溫。不過有網民就於社交平台大呻，指搭乘港鐵期間，頭髮不幸被扯入旁邊乘客的手提電風扇內，但對方未有理會直接下車，導致其頭髮在強行拉扯情況下被扯斷。她之後上前要求涉事乘客道歉，但不滿對方態度差劣，故公審斥「真心黐X線」。



有網民搭乘港鐵，頭髮被扯入旁邊乘客的手提風扇內，對方未有理會下車，導致其頭髮被強行扯斷。（AI生成圖片）

港鐵女子攜手提風扇 女乘客頭髮不幸被「扯入風扇」

事主在threads帳號發帖，指她當時搭乘西鐵（現稱屯馬綫）並準備下車，旁邊一位女乘客手持1部手提電風扇走近，導致她的頭髮不幸被「扯入風扇入面」，她當時驚恐不已，只好抓緊自己的頭髮，以免更多髮絲被捲入風扇內。

事主頭髮被「扯入風扇」，她只能抓緊頭髮，以免更多髮絲被捲入風扇。（AI生成圖片）

事主頭髮被強行扯斷 要求道歉結果更氣人

不過樓主形容，該女乘客之後若無其事下車，在強行拉扯情況下，導致她被「扯斷一炸頭髮」，頭皮亦甚感疼痛。她於是追上前向對方講述事件，並要求道歉，但對方態度冷淡稱「道咗（歉）」，然後「急急腳走咗」。樓主強調自己未有聽到該乘客道歉，批評對方態度無禮，「真係咩人嚟㗎」、「真心黐X線」。

手提電風扇存安全隱患 網民：睇到都覺得痛

帖文引來網民留言，紛紛指出手提電風扇其實存在安全隱患，「睇到都覺得痛呀」、「呢啲意外好恐怖」、「應該追住嚟X，呢啲意外後果好嚴重，唔係道咗歉就無事，更何況佢都無道歉」。有人覺得事主應要報警，「頭髮都係身體一部份」、「身體髮膚受諸父母」、「我記得以前有單喺巴士剪人頭髮都被人拉咗傷人，其實你應該報警」。

（threads＠wah.aha520）