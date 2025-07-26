17歲短褲女到圖書館溫習！淫狼望見自慰揮灑精液　她中招崩潰怒告

台灣發生離譜風化案。高雄1名17歲少女到圖書館努功讀書，以應付學科測驗，豈料1名淫狼見到少女身穿短褲，竟然起了色心，先是躲在書架間自慰，繼而將精液揮灑在少女的短褲和腿上。受害人大驚報警，控訴色男的變態行為令她身心嚴重受創，法官經審理後，判處男被告拘役50天，但可易科罰金；民事索償部分，法官則判處賠償6萬720新台幣（約1.5萬港元）。



施男公然在書架間自慰，並將精液噴在手上，再徒手揮甩在少女的大腿及短褲，受害人驚覺身上沾有精液，嚇到向職員求助幫手報警，其後怒告施男。（AI生成圖片）

被告徒手揮精液 少女中招

台媒於今年7月報道，案件在高雄地院進行審理，案發於2023年7月30日，受害人當時年僅17歲，她穿上學校制服短褲，獨自前往高雄市立圖書館河堤分館讀書準備學測。當日下午2時許，她趴在桌上午睡休息，1名施姓男子見狀色心大起，公然在書架間自慰，並將精液噴在手上，再徒手揮灑在少女的大腿及短褲，受害人驚覺身上沾有精液，嚇到向職員求助幫手報警，其後怒告施男。

不敢再穿事發短褲

受害少女表示，事件對她造成極大心理創傷，當時正值準備考大學，她無法到校外尋求醫療協助，在學期間一直依賴導師辦公室午休，不但不敢再穿事發短褲，甚至無法穿上類似制服，導致每日上學更衣困難和心理壓力，準備學測期間精神崩潰，無法再到圖書館讀書，嚴重影響溫習進度。

法官判處男被告拘役50天，但可易科罰金，同時賠償6萬720新台幣（約1.5萬港元）。（AI生成圖片）

受害人持續到身心科求醫

受害人更指，考試結束後，她曾經接受專業心理協助，持續在身心科求醫，醫生診斷她罹患「混合焦慮及憂鬱情緒之適應障礙症」，建議持續接受治療，由於沾有精液的短褲已不堪使用，所以她向施男索償500新台幣（約127港元）短褲損失，同時索償14.5萬新台幣（約3.7萬港元）精神賠償。

法官判處賠償6萬720新台幣

法官經審理後認為，根據現今社會一般民眾理解，被告在案中的行為有輕侮和鄙視對方之意，令到受害人感到難堪，裁定公然猥褻、公然侮辱，以及毀損他人物品罪名成立，判處拘役50天，但可易科罰金，至於民事索償方面，法官考慮到雙方經濟能力和受害程度等因素，包括被告高職畢業，從事人力公司，月入約2.8萬新台幣（約7,000港元），名下沒有資產，判處被告賠償精神慰撫金、短褲損失及醫療費用，總數6萬720新台幣（約1.5萬港元）。

（綜合）