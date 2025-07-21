來都來了！颱風天膠紙貼窗　港人幽默抽水　網民爆笑：紅姐住呢到

颱風韋帕襲港，天文台一度發出10號風球信號，不少市民都嚴陣以待，在玻璃窗貼上膠紙，降低玻璃窗被吹破，玻璃四濺風險。而「南京紅姐」事件1句「來都來了」近日成為網絡潮語，有市民昨日（7月20日）在颱風天苦中作樂，於家中玻璃窗用膠紙向外貼出「來都來了」4字，搞笑畫面引來鄰居拍下照片。照片其後於網上熱傳，網民笑言「紅姐住呢到」、「打風都抽水」、「香港人創意滿滿」、「嚟都嚟咗！留多幾日唔使返工！更貼切嘅廣東話！」。



有市民在颱風天苦中作樂，於家中玻璃窗用膠紙向外貼出「來都來了」4字。（fb專頁「香港人」圖片）

facebook專頁「香港人」昨日分享1張照片表示，「打10號風球，香港人用獨有的貼窗藝術同韋帕講...」。照片見到，有大廈住戶在玻璃窗貼上膠紙，除打叉及貼出4角形，住戶還幽默地向外貼出「來都來了」4個大字，明顯是「抽南京紅姐水」。

颱風天膠紙貼窗 港人貼「來都來了」惹爆笑

網民紛紛笑言，「幽默，自娛一下」、「苦中作樂，幾好吖」、「好似以前咁，颱風叫山竹，啲人就響窗上貼『牛肉』二字」、「來都來了，吹完才走吧！」、「來都來了，留多日嘛」、「佢應該寫，你來都來了，唔好搞破壞啦，香港人已經好慘呀」。不過亦有網民說「呢句好悶，日日見」。