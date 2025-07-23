連環颱風吹襲？天文台：周末或有另1低壓區+路徑　GFS有驚人預測

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／GFS／ECMWF／ICON／范斯高】颱風韋帕剛吹襲完香港，南海再有連環颱風？天文台預料，一個熱帶氣旋會在呂宋北部徘徊，隨後移向台灣以東海域；周末期間可能有另一個低壓區。



美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）均預測會有熱帶氣旋在南海徘徊，隨後360度「U Turn」向東北方向移動掠過菲律賓。而GFS更預測，周末會再有一個熱帶氣旋影響南海中北部，在香港南邊近距離經過。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



天文台預測，1個熱帶氣旋會在呂宋北部徘徊，隨後移向台灣以東海域。（天文台）

風來也風去。天文台表示，一道廣闊低壓槽會在未來數日為南海中北部帶來驟雨及雷暴，其中1個熱帶氣旋會在呂宋北部徘徊，隨後移向台灣以東海域；周末期間可能有另一個低壓區，預料該廣闊低壓槽會在下星期中至後期向北移向華南沿岸並為該區帶來不穩定天氣。

歐美天氣模式預測南海有連環颱風

根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新預測，7月23日至7月25日（星期三至星期五）會有1個熱帶氣旋在南海東南部徘徊，並360度「U Turn」大轉彎往東北方向移動，掠過菲律賓北部離去。

ECMWF最新預測，7月23日至7月25日（星期三至星期五）會有1個熱帶氣旋在南海東南部徘徊，並360度「U Turn」大轉彎往東北方向移動，掠過菲律賓北部離去。（ECMWF／Windy.com）

即睇ECMWF最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼

美國全球預報系統（GFS）亦有相似預測，但預計該熱帶氣旋會7月25日轉向東方移動，穿過菲律賓中部離去。

GFS更預測，7月26日（星期六）海南島南面會再有1個熱帶氣旋，7月27日（星期日）最接近香港，隨後往東北方向移動，靠近台灣。

GFS預測會有連環颱風影響南海。（GFS／Windy.com）

即睇GFS最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼

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不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台：未來多天有驟雨

本港天氣方面，天文台預料，廣東地區未來兩三日風勢微弱，日間酷熱，但局部地區有驟雨；一道廣闊低壓槽會在未來數日為南海中北部帶來驟雨及雷暴。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，未來9天多天有驟雨，下星期更多天有雷暴，氣溫27°C至33°C，暫時最高吹5級風。