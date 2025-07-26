燒錢保平安？建築公司經理涉受賄　浴室焚燒逾百萬元現金圖毀證據

馬來西亞發生受賄貪污案。當地有建築公司的經理涉嫌收受承包商賄賂，以讓對方取得招標合約，當反貪會人員上門展開拘捕行動時，他竟然在浴室焚燒近100萬令吉（下同，約186萬港元）的鈔票，企圖毀滅證據。待執法人員成功入屋時，全屋已瀰漫濃煙，遺下大量被燒過的100令吉面額紙鈔。



執法人員對涉事經理住所展開搜查，目前他所有財物都已被扣押，連同妻子以及涉事公司另外2名董事均被捕。在馬來西亞試圖銷毀證據乃嚴重罪行，罪成可被判監7年及罰款。不過，調查人員指是次案件將以《2009年反貪污委員會法令》展開調查。



馬來西亞有建築公司經理受賄，以讓承包商取得招標合約，調查人員上門時，他竟焚燒逾百萬元現金，企圖毀滅證據。（示意圖／GettyImages）

建築公司經理涉嫌受賄 焚燒逾百萬元現金毀證據

綜合馬來西亞媒體報道，當地有知名建築公司的專案經理，涉嫌在資料中心建設專案招標中貪污。至7月10日，當地反貪會人員突擊搜查他位於八打靈縣（Daerah Petaling）住所，打算展開拘捕行動。經理得知反貪會人員將會上門後，情急下竟然攜同數袋現金衝進浴室，點火焚燒近100萬令吉的鈔票，企圖銷毀證據。

執法人員在屋內發現多張被焚燒的100令吉面額鈔票。（網上圖片）

執法人員成功入屋時，全屋已瀰漫濃煙，並在現場發現多張被焚燒的100令吉面額鈔票。其後他們對涉事經理住所展開搜查，在數個枕頭合共發現約750萬令吉（約1,397萬港元）現金、3隻名牌手錶、戒指等奢侈品；目前所有財物已被扣押。

執法人員對涉事經理住所展開搜查，在數個枕頭合共發現約750萬令吉現金。（網上圖片）

另外亦有3隻名牌手錶、戒指等奢侈品，目前他所有財物已被扣押。（網上圖片）

疑犯收取承包商賄賂 作為取得招標合約條件

反貪會調查人員指，疑犯涉嫌利用職務之便，向承包商收取賄賂，作為取得招標合約的條件。涉案招標項目多達6個，並分別由2家公司得標， 調查人員續稱「在涉案經理家中起獲的750萬令吉現金，相信就是這6個投標項目的賄金」。

涉嫌收受賄賂被捕

目前這名經理連同妻子，以及涉事公司另外2名董事，都因涉嫌收受賄賂換取合約，於7月18日被帶至布城推事庭，被警方申請延長扣押。據知在馬來西亞試圖毀滅證據乃屬嚴重罪行，依刑事法典第201條文《銷毀證據》，罪成可被判監7年以及罰款。不過調查人員指出，是次案件將以《2009年反貪污委員會法令》展開調查。

（綜合）