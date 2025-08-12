首派天水圍這公屋！長者1人單位僅88呎　放棄後1原因仍有3次機會

輪候公屋需時，一旦獲派單位，是否接受都需要謹慎考慮。有港男在網上表示，1名年老親戚「今年啱啱去咗長者條隊」，最近獲首派天水圍天恩邨第1期恩樂樓1人單位， 惟面積只有大約88平方呎，親戚不知應否接受。



許多網民聽到單位呎數，都建議「一定博下次」、「唔好要」、「大隻少少都入唔到廁所」，更有網民指天恩邨第1期和寶田邨一樣，都是屬於中轉屋，即使今次放棄，仍有3次獲編配公屋機會。港男留言補充指，房署信件證實網友說法，所以親戚「決定博二派，希望唔使等好耐」。



獲派恩樂樓1人單位 面積只有88平方呎

樓主在facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」表示，其1名年老親戚今年申請「高齡單身人士優先配屋計劃」，最近一派結果是天水圍天恩邨第1期恩樂樓1人單位，經研究後發覺面積只有約88平方呎，樓主形容「擺咗張床加埋麻雀枱咁細嘅枱， 衣櫃都唔使諗，可能買個3桶膠箱都已經擺晒所有面積」。

網民︰等二派啦，呢個唔係正規屋

樓主詢問「一般嘅1人單位係唔係都係呢個咁上下大？」、「 想了解一下，睇吓搏唔搏第二派」，大量網民表示「等二派啦，呢個唔係正規屋，係過渡房屋嚟㗎」、「博二派，太細」、「呢度太細，老人家住落會抑鬱㗎，等派多次啦」。

年老親戚等二派

樓主事後補充指，親戚展示房署信件，寫明「若拒絕此次寶田邨或天恩邨第1期的公屋編配，本署將不會計算是次編配在你的3次編配建議之內」，所以親戚拒絕接受該單位，決定等二派。

