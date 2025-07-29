黑色暴雨｜未黑雨警告老闆就「這樣安排」　打工仔大讚：超前部署

今晨（7月29日）天氣惡劣，天文台從發出黃色暴雨警告信號到升級發出黑色暴雨信號，先後相隔約1小時，而當時正值上班時間，不少網民冒雨出門，部份網民甚至在天文台Facebook專頁留言，質疑「點解冇超前部署？」。但有打工仔卻發帖表示幸運遇到「比天文台超前部署嘅老闆」，老闆在員工出門前已通知她們相關的上班安排，並在黑雨警告前已安排她們延遲上班，讓她們不用「濕晒再掉頭」。有網民亦留言大讚她的老闆，「絕世好老闆」、「天使級老細」。



本港7月29日天氣惡劣‧，天文台一度發出黑色暴雨警告信號。（廖雁雄攝）

今日（7月29日）早上連場暴雨，天文台於8時05分發出黃色暴雨警告信號（黃雨警告），及後於8時40分改發紅色暴雨警告信號（紅雨警告），再於9時10分改發黑色暴雨警告信號，從黃雨警告到黑雨警告，先後只相隔約1小時。

打工仔湧天文台Facebook「畀嬲」

由於當時正是上班時間，大批打工仔已冒着暴雨到達上班地點，甚至有不少人湧入天文台Facebook專頁「畀嬲」，並質疑暴雨警告未能及時發揮「預測」功能，「你掛黑雨都係想市民注意安全唔好外出，要市民係最大雨個時返工係咩玩法」、「點解冇超前部署？」。

有打工仔發帖表示幸運遇到「比天文台超前部署嘅老闆」，在員工出門前已通知她們上班安排。（Threads@sylvie_cwk）

港女遇好老闆 讚揚「比天文台超前部署」

不過在一片罵聲之中，有打工仔卻在Threads發帖大讚自己老闆「超前部署」，在她出門前就通知員工在家休息的安排，表示「慶幸有個人性化&比天文台超前部署嘅老闆，好彩出門口前已經通知，唔使濕晒再掉頭，成公司人都住勁遠」。

從樓主上傳的與老闆對話截圖中，她的老闆在黃雨警告生效時，已叮囑女同事們「不用急住回公司」、「安全第一」等，及後在紅雨警告剛發出不久即安排員工們延遲2小時上班，在改發黑雨後則安排員工在家休息，直至另行通知。

不少網民亦留言讚揚樓主的老闆夠體貼。（《大叔的愛》劇照）

有部份網民指樓主的老闆在對話中提到「各位女仕」，故好奇問樓主「咁男士呢」、「男同事唔怕淋濕？」，而樓主就解釋「公司同事全女班，唔會有咩男要返女唔洗返嘅問題」。

網民讚揚樓主老闆 狂追問1件事

另有不少網民亦留言讚揚樓主的老闆夠體貼，令員工免卻冒雨上班的狼狽，更形容樓主老闆是「天使」，「老細好好，識為人著想」、「呢啲嘅老細簡直世一」、「絕世好老闆」、「天使級老細」，還有不少人留言追問「公司仲請人嗎？」、「我都想要咁嘅老細，仲請唔請人」。

（Threads@sylvie_cwk）