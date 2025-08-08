動10下即完事！早洩男︰女友太正致秒射　網民笑言︰真棒的借口

情侶間「愛愛」是正常事，但表現有時不盡人意。台灣1名女子在網上表示，當與29歲男友激戰時，對方10下內完事，「射完後想來第二次也硬不太起來或一下子就軟」，男友辯稱因樓主「太正，才容易秒射」。



台女質疑男友說法，於是在網上詢問「這只是搪塞之詞，實際上就是有早洩問題呢？」，大量網民笑指「真棒的借口」、「沒錯，就是早洩」、「第一次就算了，如果很正的話，不可能第二次還硬不起來」。



男友動了10下就結束，聲稱由於覺得樓主「太正」，他才容易秒射。（AI生成圖片）

男友動10下完事︰女友太正，所以秒射

樓主在「Dcard討論區」表示，男友今年29歲，大家「愛愛」時，男友動了10下就結束，即使想進行第二次，但他都有心無力，「硬不太起來或一下子就軟」，男友聲稱由於覺得樓主「太正，他才容易秒射」。

男友即使想進行第二次，但他都有心無力。（AI生成圖片）

樓主大感疑惑，「和臉漂亮身材辣的女生做會容易秒射嗎？」、「漸漸對外表膩了，還是這只是搪塞之詞，實際上就是有早洩問題呢？」。

網民︰你男友是早洩！再正也不會只有10下

帖文引來許多網民討論，部份人認為的確是事實，但更多人笑指「你男友是早洩！再正也不會只有10下」、「可能會吧，但你說的這個比較像早洩」、「雖然對象的顏值、身材、技巧會有影響，但快慢主要還是個人問題」。

（Dcard討論區）