求職頂包？食品店面試後請姐姐　驚見上班是另一人　真相震驚全網

求職者面試後成功獲聘，卻找其他人代上班？近日本港有大閘蟹專門店請廚房姐姐，幾經面試篩選後挑選出合適人士，但到對方上班首天，店方卻發現摸上門的是另1名陌生女子。店方追問當初面試的求職者後，她才承認已另有工作，而來者是她「表妹」，之後竟還力薦表妹「年輕爽手」勸店方聘用。最終店方拒絕，更將事件分享到網上，令網民震驚熱議。



近日有大閘蟹專門店聘用1名女子做廚房姐姐，但到對方上班首日，店方卻發現來工作的是另1名陌生女子。（AI生成圖片）

該間大閘蟹專門店在社交平台Threads上發帖講述請人奇遇，稱近日招聘請廚房姐姐，經WhatsApp篩選了很多人，最終在面試後決定僱用其中1名候選人。然而到了對方上班的日子，店方卻發現來人並非當日見工的人，而是1名陌生女子。店方甚為驚訝，故發帖稱「有冇人試過請咗個人，之後嚟返工嘅係第二個人？」。

請人遇「頂包」？店方追問揭真相

從樓主上傳的對話截圖可見，當初面試成功獲聘用的女子傳訊給店方聲稱找不到店址，而店方指她見工時去過應知道位置，而女子卻佯裝遺忘，稱「我之前過去一次，忘咗喺邊」。

及後店方見到來人是陌生女子後，傳訊向女子表示「你嚟都唔係你本人」。被揭發後，女子才承認前往開工的其實是「表妹」，店方不同意女子做法，表示「個重點係我哋係見過你叫你返工，唔係叫一個我哋未見過嘅人」。

後店方見到來人是陌生女子後，傳訊向女子表示「你嚟都唔係你本人」。（Threads@yatsunhairycrab）

獲聘用的女子被揭發後才承認前往開工的其實是「表妹」，之後竟還力薦表妹，勸店方聘用。（Threads@yatsunhairycrab）

力推「能幹表妹」 店方驚訝拒絕

而女子竟解釋已找到工作，甚至力推「表妹」上任，「我表妹啱啱辭職」、「我表妹很年輕，做嘢好快手嘅」。店方大為驚訝，於是截圖發帖，稱「佢一開始仲好努力扮緊係佢自己嚟，後尾我哋發現係第二個人，佢先至話嗰個係佢表妹（但係都唔知係咪真係表妹），真係會有啲咁奇怪嘅嘢都有」。

面對網民詢問，店方留言解釋不曾給予「表妹」工作機會，並已當場要求對方離開，「直接叫佢走咗啦，直頭唔需要睇身份證，因為根本唔係同一個人」、「利申 係冇畀到呢個人返工的」。

有部份網民就擔心店方遇到「詐騙」或「黑工」，猜測有人意圖頂包。（AI生成圖片）

網民震驚憂有人行騙

大批網民紛紛留言表示吃驚，「見到代返工太驚訝」、「咁都俾佢諗得出」、「笑X死！請人返工變咗頂包計，仲要扮表妹」。另有人就擔心店方遇到「詐騙」或「黑工」，猜測有人意圖頂包，所幸樓主「識破」，「叫香港個親戚in（面試），跟住自己嚟做，博唔記得個樣？」、「幫人搵工收回水？」、「你有被詐騙的感覺」，更呼籲店方報警備案。

不過，大多網民都當笑話一則，更有人分享遇過類似「請槍」經歷，「興趣班公司都遇過，女仔老師上咗2堂之後變咗係個男仔教，但出現金糧嗰陣係個女仔收錢」、「以前公司有南亞同事試過，返工轉咗另一個人，原來interview（面試）嗰個張身份證係假」、「以前做老人院見過，老公見工，老婆返工」，更有人搞笑問「係咪當所有人都臉盲」。

（Threads@yatsunhairycrab）