銀行排隊奇招？阿姨脫球鞋霸位離隊最少20分鐘　港男震驚大爆後續

排隊時竟用物件「霸位」，然後自己安心暫時離隊？有港男發帖稱在銀行排隊時見到前面地上離奇出現1隻球鞋，起初還以為不知誰人意外遺下，但約20分鐘後，1名姨姨卻直接走到樓主前方穿好球鞋繼續排隊！原來姨姨本人離開隊伍，卻疑似脫下球鞋霸佔位置。事件令港男相當詫異，並表示「原來依家可以咁樣排隊」。



網民也認為事件好笑又離奇，「呢個超好笑！佢除咗隻鞋究竟去咗邊？簡直莫名奇妙」，更嘲指「學到嘢」、「下次試吓擺低條腳毛先」。



有港男發帖稱在銀行排隊時見到有女士疑脫球鞋霸位，將鞋留在原地最少20分鐘。（Threads@mapc4real）

該名網民在社交平台threads發帖，稱日前在銀行排隊辦理業務時，驚見前方地面出現1隻球鞋，直至排了20分鐘後，才有1名姨姨前來「認領球鞋」。

「脫鞋霸位」代排隊最少20分鐘

原來姨姨利用球鞋「代排隊」，本人則暫時離開。姨姨向樓主說聲「唔好意思」並穿回球鞋，隨即排在樓主前方。而樓主甚是驚訝，「啱啱仲諗住邊度跌咗隻鞋出嚟，咁啱影低咗想笑吓，排咗20分鐘有個阿姨插入嚟同我講唔好意思」，又表示「原來依家可以咁樣排隊」。

該名女士穿回球鞋。（Threads@mapc4real）

樓主指姨姨說了聲「唔好意思」後穿回球鞋，隨即排在他前方。（Threads@mapc4real）

網民爆笑嘲「學到嘢」：下次試吓擺低條腳毛

影片引起網民熱議，不少網民感到荒誕又好笑，「仲以為有人漏咗隻鞋，笑死」、「第一張見到對鞋我想笑，第二張對鞋係拎嚟排隊我忍唔住笑咗出聲」、「呢個超好笑！佢除咗隻鞋究竟去咗邊？簡直莫名奇妙」。

另有人就謔稱姨姨是「灰姑娘」，也有人嘲諷是「排隊新招」，更表示「學到嘢」、「擺幾粒瓜子當排隊囉」、「下次試吓擺低條腳毛先」。

