暴雨下的暖心事！「柔情車長」冒雨協助坐輪椅乘客　網民目擊大讚

【天文台／HKO／黑雨警告／紅雨警告】香港今早（8月2日）受暴雨影響，天文台於於早上6時50分發黃雨，9時10分發紅雨，9時45分改發黑雨。不少打工仔於黑雨前已冒雨出門上班，當中有女網民乘坐巴士去上班時就留意到暖心一幕，原來巴士車長主動在暴雨中協助坐輪椅的乘客下車，還溫柔提醒乘客注意安全，故她決定發帖讚揚對方是「柔情車長」。



暴雨期間，有女網民乘坐巴士時，留意到車長在雨中協助坐輪椅的乘客下車。（Threads@iamverac）

該名網民在社交平台Threads發帖並上傳影片，表示「黃雨返工遇上柔情車長」。她表示，今日（2日）早上暴雨期間乘坐過海隧道巴士307線上班，到轉乘站時巴士突然停下，當時她戴上耳機隱約聽到有廣播，原來是車長正在協助乘坐輪椅的乘客下車，「抬頭見到車長唔只一次幫緊坐輪椅嘅乘客落車」。

樓主稱見到車長不只一次幫助坐輪椅的乘客下車。（Threads@iamverac）

車長正向輪椅乘客揮手告別。（Threads@iamverac）

車長協助輪椅乘客 還溫柔提醒乘客注意安全

從她上傳的影片顯示，當時車外大雨滂沱，玻璃窗外被掛上「水簾」般，而車廂內電視播放的行李架即時監控畫面中則可見，車長正冒雨協助輪椅乘客。而另1張照片則可見，車長正向1名輪椅乘客揮手告別。

樓主又指，見到車長的善舉後深受感動，「喺香港需要游水嘅黃雨下有耐性咁幫有需要人士，之後落車仲揮手講88（再見）注意安全，見到咁溫柔嘅畫面twice（兩次）覺得自己游水返工實在微不足道」。

網民讚揚：好人好事

而網民們亦被車長感動，紛紛留言大讚，「香港正能量，有禮服務大使」、「突然間覺得個車長好man」、「好人一生平安」，也有人建議樓主去信巴士公司表揚車長的行為。

（Threads@iamverac）