搭巴士排錯線變隊頭？女子被斥打尖上車　遭職員阻止爆口角

乘搭巴士要排隊上車是常識吧？但排也要排對位置！最近有網民上傳影片，指1名中年女子插隊上巴士，因該個巴士站有多條巴士路線停靠，因此乘客都是以地上的標示以確保在正確的隊伍等候，惟該女子在目標巴士到站後忽然插隊上車，「明明見到唔係自己架車（巴士），就企係隊頭附近唔郁，妳而家仲唔係打尖咁係咩？」。據影片顯示，當時涉事女子已經上了巴士，並與站頭巴士公司職員口角，帖文引來網民熱議。



有網民在社交平台上傳影片，指1名女子插隊上巴士。（Threads影片截圖）

女子疑排錯隊「打尖」上巴士

樓主在Threads上發文及上傳影片，直言「其實排巴士隊真係咁難咩？」，表示許多巴士站均有多條巴士路線需要停靠上落客，乘客均需要以地上的標示排隊，惟涉事女子則排在錯誤的路線及在隊頭等候，待目標巴士靠站時忽然上車，遂在帖文怒斥「妳而家仲唔係打尖咁係咩？」，並認為假如發現自己排錯隊，便應到正確的隊伍重新排隊。

女子遭站頭職員阻止掀口角

據影片顯示，該名女子已成功登上巴士，惟站頭職員疑因試圖阻止而與女子爆發口角。樓主在文中批評該女子，「仲喺度話自己唔係打尖，地下寫住279X就要排係度……第一日搭九巴咩？建議妳學下點樣排隊再搭車」，又指自己曾出聲提醒該女子排隊惟不果。

帖文隨即引來網民熱議，不少人同樣批評該名女子，紛紛留言稱「完美呈現咩叫人無恥便無敵」、「打尖（插隊）目的：搶位坐！」、「上車就上車啦，嗌乜諗嘢大嬸妳真係不知所謂」、「因為女子很清楚，無恥、大聲就得，無恥、大聲就贏」、「佢唔識字文盲嚟嘅」。