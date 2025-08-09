體罰女球員逼口塞襪子　恐嚇「死定了」　台籃球教練判刑結果出爐

台灣台南市1所體育名校去年爆出體罰事件，劉姓女籃球教練被控不當體罰未成年女隊員，包括罰跪、罰站、不准入睡，逼女隊員將襪子塞進嘴裏，恐嚇說「吐出來就死定了」。案件經台南地方法院審理，認定成年人對少年犯強制罪，判處5個月有期徒刑，可易科罰金，全案仍可上訴。



台灣台南市1所體育名校去年爆出體罰事件，劉姓女籃球教練被控不當體罰未成年女隊員。（Unsplash圖片）

綜合台媒報道，判決書指出，劉姓女教練於2022年9月至2023年2月期間，指導1名16歲女隊員，先後10次威脅不得對外透露球隊內部處罰情況。其間劉教練以比賽表現不佳，跑步不認真為由，處罰該女隊員，包括8次罰跪、3次罰站、不准入睡、4次強迫女隊長將自己或劉教練的襪子塞進嘴裏，當中有次劉教練將自己的襪子塞進女隊員口中，恐嚇說「給我塞好，吐出來就死定了」。

台籃球教練體罰女隊員 逼罰跪罰站口塞襪子

女隊員忍無可忍下於2024年7月報警提告，劉教練辯稱雖有體罰，但次數沒有那麼多，而「死定了」只是她的口頭禪，因女隊員愛說謊和偷懶，處罰是為訓練，口塞襪子是獲得女隊員父親同意。不過經檢方調查，認定女隊員父親是事後才得知口塞襪子事件，事前並未授權。

台南法院認定，劉教練利用教練職權，多次在其他隊員面前對該女隊員進行羞辱性處罰，令女隊員身心受創。（示意圖／GettyImages）

台南法院判教練5個月有期徒刑

台南地方法院認定，劉教練利用教練職權，多次在其他隊員面前對該女隊員進行羞辱性處罰，令女隊員身心受創。劉教練事後未有坦認全部犯行，難認有真誠悔悟之心，雙方亦未達成和解，故依成年人對少年犯強制罪判處5個月有期徒刑，可易科罰金，全案仍可上訴。

