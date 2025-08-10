目擊長者暈倒在地　熱心途人自發幫忙　港漂媽感動：港人溫暖一面

香港人並非冷漠！有港漂媽媽於石硤尾南山邨目睹有長者暈倒在地後，多名熱心途人上前幫忙的場景，途人打電話報警召救護車之餘，亦幫他解開衣物令呼吸更暢順，長者醒過來嘔吐，途人亦不嫌棄，而幫不了忙的途人沒有靠近圍觀，留出「呼吸」空間。最後救護車迅速到達現場，助人的途人默默離開，大家回復看起來冷漠的一面。



帖文引來不少網民留言表示，港人一直很樂於助人，「香港人不冷漠，只是邊界感很強」、「這就是香港人」，亦有人說「香港好多人都有急救牌，好多政府資助的課程，都有包埋考急救！同埋香港真的比較少碰瓷的個案」。



有港漂媽媽於石硤尾南山邨目睹有長者暈倒在地後，多名熱心途人上前幫忙場景。（小紅書影片截圖）

該港漂媽媽於小紅書以「香港老人路上摔倒見證冷漠香港人溫暖的一面」為題分享1段約1分鐘影片，她當日與兩名女兒於石硤尾南山邨目睹有長者暈倒在地，字幕提到「在香港街頭有老人暈倒，扶？不扶？從來不在考慮範圍」，因當時在場已有多名熱心途人迅速上前幫忙。

目擊長者暈倒在地 多名熱心途人幫忙

該港漂媽媽觀察到，有人打電話報警召救護車、有人幫長者解開衣物令呼吸更暢順、有人試圖拍醒長者，當長者醒過來嘔吐，年輕途人絲毫不嫌棄，還幫長者翻身，令呼吸更暢順，幫不了忙的途人則不靠近圍觀，讓長者呼吸到空氣。

有港漂媽媽於石硤尾南山邨目睹有長者暈倒在地後，多名熱心途人上前幫忙的場景。（小紅書影片截圖）

該港漂媽媽觀察到，有人打電話報警召救護車。（小紅書影片截圖）

有人幫長者解開衣物令呼吸更暢順。（小紅書影片截圖）

港漂媽媽觀察到，當長者醒過來嘔吐，年輕途人絲毫不嫌棄。（小紅書影片截圖）

港漂媽媽說，幫不了忙的途人沒有靠近圍觀，留出空間讓長者呼吸到空氣。（小紅書影片截圖）

港漂媽媽：見證冷漠香港人溫暖一面

港漂媽媽表示，當救護車到達現場，她和女兒都鬆了一口氣，大女說「永遠相信香港速度」。救護員救援期間，熱心途人紛紛離開，「沒留下任何名字」，大家各自回復自己的社交，掛上「冷臉」。港漂媽媽於片尾問道：「這種3分鐘的熱心VS迅速『冷漠』的香港人，你喜歡嗎？」

港漂媽媽表示，當救護車到達現場，她和女兒都鬆了一口氣。（小紅書影片截圖）

港漂媽媽大女說：「永遠相信香港速度。」（小紅書影片截圖）

港漂媽媽表示，救護員救援期間，熱心途人紛紛離開，「沒留下任何名字」。（小紅書影片截圖）

港漂媽媽表示，救護員救援期間，熱心途人紛紛離開，「沒留下任何名字」。（小紅書影片截圖）

大家各自回復自己的社交，掛上「冷臉」。（小紅書影片截圖）

港漂媽媽於片尾問道：「這種3分鐘的熱心VS迅速『冷漠』的香港人，你喜歡嗎？」（小紅書影片截圖）

網民：香港人只是有邊界感

網民留言指出，「香港人只是有邊界感，看起來沒那麼熱情，但是真的去求助他們都很樂意幫忙」、「見到去幫忙，這不是理所當然的事？」、「在香港，尤其是帶着寶寶上街的時候，會時刻感受香港人的愛心」、「在香港我敢扶，在內地我也不敢扶，完全理解為何內地人不扶老人，有些老人太壞！」、「免費緊急救護車服務，承諾在12分鐘內抵達現場」。