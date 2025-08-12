麥當勞大媽大聲看抖音片！港男奇招KO超爆笑　網民有共鳴分享絕招

在公眾場合開聲睇片實在擾人。有港男指，早前在麥當勞用餐時，旁邊桌大媽開大聲在看抖音影片，他不勝其擾，於是把頭近對方熒幕一齊看；見大媽無反應，港男再伸手幫她掃下1段影片來看，大媽「驚呆」反問「你做乜？」，港男則回應「你開咁大聲唔係諗住一齊分享嘅咩？」，最終成功擊退大媽，樂得清靜。



不少網民也有類似經驗，分享絕招「我上次喺電梯大聲咁樣重複返去睇嗰段片入邊嘅對白，嚇到佢熄聲之後出電梯即刻走 」、「我都係會陪佢哋一齊睇，但有次個女人望返我笑，我驚咗，原來仲有人黐線過我」。



樓主不滿大媽在麥當勞內大聲看片，竟與她一齊看片兼幫手掃去下1段影片，終擊退對方。（AI生成圖片）

在公眾場所要有公德心。有港男在Threads上發文分享搞笑經歷，Hastag「#唔好得罪黐線佬」。他指在麥當勞吃東西時，旁邊有大媽用手機大聲播抖音片，樓主於是探頭伸過去與大媽一齊看影片，大媽不以為然繼續看片。看了數十秒，樓主突然伸手掃大媽的手機熒幕播放下1段片，當下大媽被嚇呆，反問樓主「你做乜？」，樓主便回應「你開咁大聲唔係諗住一齊分享嘅咩？我見你咁好人，咁幫你手，順手掃落下一條片啫」。大媽聞言起身離開，樓主高興「我可以清靜食埋個餐」。

港男奇招擊退看片大媽 獲網民大讚

帖文引來不少網民讚賞樓主做法，「好X正」、「欣賞你，如果多啲人好似你咁就好」、「對唔住笑咗，你呢個方法好掂」、「用魔法打敗魔法」。

不少網民讚賞樓主做法：「欣賞你，如果多啲人好似你咁就好」。（AI生成圖片）

網民分享爆笑應對絕招

不少網民有共鳴，分享類似情況應對方法，「幾年前有位女士地鐵車廂大聲播歌，我坐對面跟住首歌一齊唱，跟住佢就停咗喇」、「我試過坐970隔籬個女人又係大大聲播片，然後我開始係咁擰頭眨眼，佢見到我咁樣，停咗停條片，我再係佢面前打自己一巴，佢即刻走開咗」、「我試過喺MTR，坐我隔籬嗰個播抖音超大聲，隔籬車卡都應該聽到，我忍咗5分鐘，跟住攞啲DJ remix嘅音樂，將個播聲個位置隊近佢耳仔」。不過也有失敗例子，「我都係會陪佢哋一齊睇，但有次個女人望返我笑，我驚咗，原來仲有人黐線過我」。