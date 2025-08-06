暴雨｜黃泥水湧入小巴　人字拖男踩櫈被困車廂　網民︰小巴變水巴

【天文台／HKO／黑雨／天氣消息】繼7月29日（上周二）和8月2日（周六）發出的黑色暴雨警告後，天文台分別在周一（8月4日）11時45分和周二（8月5日）5時50分再次發出黑色暴雨警告，到傍晚6時15分才除下所有暴雨警告。受到暴雨影響，本港多區出現水浸，更有行走中的汽車「死火」，其至有乘客被困。網上流傳1張照片，顯示小巴車內浸滿黃泥水，水深及膝，座位一大半都被淹沒，車廂內有1名男子穿上「人字拖」，將右腳踩在座位上，但畫面所限，未知其左腳站到何處，不排除雙腳各踩在1個座位上，相信情況相當狼狽。



許多網民笑言「「黃泥水顏色好似珍珠奶茶」、「沉浸式體驗」、「空中巴士聽得多，水中小巴比較罕見」、「小巴變水巴」、「來都來了！坐車頂要加收50%車費！」。



大量黃泥水湧入小巴車內，水深及膝，雜物在車內漂游，1名男子穿上「人字拖」，將右腳踩在座位上，情況相當狼狽。（網上圖片）

大量黃泥水湧入小巴內 水深及膝

網上流傳1張照片，根據Google搜尋，相同照片今日（8月5日）開始在網上出現，圖中可見大量黃泥水湧入小巴車內，水深大約到成年人膝蓋位置，車內雜物亦在車內浮游，乘客若如常坐下，下半身一定濕透。

踩櫈避開黃泥水被困小巴內

照片見到1名男子穿上「人字拖」和短褲，孭上環保袋，並將右腳踩在櫈上，受限於拍攝範圍所限，所以未知其左腳情況，不排除男子左腳踩在另1個座位上，而帖文未後交代他後續如何離開車箱。

網民︰小巴變小輪

影片引來大量網民留言和轉載，有人慨嘆「小巴業現況」、「小巴要報銷」，亦有人苦中作樂表示「珍珠奶茶咁款」、「小巴變小輪」。

8月5日凌晨暴雨期間，有小巴被水浸過車輪而死火，當時車上乘客要爬窗離開。（網片截圖)

（綜合）

▼ 8月5日 1884年以來8月份單日雨量最高紀錄 ▼

