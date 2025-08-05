黑雨港女收99個天文台訊息：多過男友搵我　網民：天文台做咗暖男

【天文台／HKO／黑雨】本港連日持續大暴雨，天文台在一周內發出４次黑色暴雨警告信號（黑雨警告），今日清晨6時至下午5時更持續黑雨，至傍晚時份改發黃雨。天氣瞬息萬變，天文台App「我的天文台」每有最新消息，便會發短訊通知市民，因此有女生今日分享累計共收到近100個訊息，笑言「天文台搵我仲多過我男朋友搵我」。



帖文被瘋傳笑翻不少網民，紛紛戲言「天文台唔係淨係搵你一個，所以係渣男嚟」、「男朋友仲有機會block（封鎖）你，天文台唔會」。



樓主近日收到天文台發出近百個短訊,，「天文台揾我仲多過我男朋友揾我」。（Threads圖片）

網民深有同感作出爆笑留言，「天文台唔係淨係搵你一個，所以係渣男嚟」。（AI生成圖片）

港女收99個天文台訊息

近日降雨量變化莫測，天文台不斷向市民發短訊更新天氣消息。有港女在網上發相，指在過去數天已收到99個天文台發出的短訊，笑言密度比男友找她更頻密，「天文台揾我仲多過我男朋友揾我」，帖文被瘋傳，有37萬次瀏覽。

有身在韓國的網民笑稱，「我跟他Long D緊異地戀，叮到我有點煩」。（Threads圖片）

相信不少網民也深有同感，紛紛作出爆笑留言，「天文台唔係淨係搵你一個，所以係渣男嚟」、「男朋友仲有機會block（封鎖）你，天文台唔會」、「天文台只係中央空調，iPhone先係關心你嗰個」、「呢期真係炸得好緊要，但希望聽日可能如預期開始減弱」、「一係證明你男朋友唔夠愛你，一係就證明天文台好chur」。

網民：天文台做咗暖男

有人則認為天文台好「癡情」、「100個，應該係我男朋友一個月訊息嘅份量」、「天文台做咗暖男」。有在韓國的網民也笑稱，「我跟他Long D緊異地戀，叮到我有點煩」。