澳門黑雨前5分鐘好恐怖！紫色閃電劈天空發巨響　司機嚇到嘩嘩聲

持續受到暴雨影響，澳門與香港一樣天氣非常惡劣。網上流傳1條「車cam」影片，顯示澳門氣象局在發出黑色暴雨警告信號前5分鐘正下着大雨，車輛在暴雨中小心翼翼沿大橋行駛，突然有罕見紫色閃電好似劈開天空，在烏雲中顯得非常光亮，繼而連續發出2下巨響，司機嚇到連嘩數聲，幸沒有釀成意外。



許多網民笑言「係咪有人發誓，所以被雷劈？」、「聲效同畫面相當一致」、「勁，條片要珍藏」。



澳門連場大雨，私家車和電單車冒雨在大橋上行駛。（facebook群組「澳門交通現場」影片截圖）

澳門氣象局8時18分改發黑色暴雨警告信號

樓主將「車cam」影片上載至facebook群組「澳門交通現場」，長約5秒，相信現場是友誼大橋，片中可見，當時正值8月5日上午8時13分，紅色暴雨警告信號仍然生效，澳門氣象局同日8時18分改發黑色暴雨警告信號。

突然天空中閃過罕見紫色閃電。（facebook群組「澳門交通現場」影片截圖）

原本天空堆積烏雲，卻因閃電變得極光，之後連續發出2下巨大雷聲。（facebook群組「澳門交通現場」影片截圖）

天空閃過罕見紫色閃電

影片拍攝到雨勢愈來愈猛烈、黑雨生效前5分鐘，私家車和電單車冒雨在大橋行駛，突然天空中閃過罕見紫色閃電，原本天空堆積烏雲，卻因閃電變得極光，之後連續發出2下巨大雷聲，「車cam」司機嚇到連嘩數聲，但全部人冷靜駕駛，沒有釀成意外，同時無人被雷電劈中。

「車cam」司機嚇到連嘩數聲，但全部人冷靜駕駛，沒有釀成意外，同時無人被雷電劈中。（facebook群組「澳門交通現場」影片截圖）

網民︰呢啲就真係恐怖

影片引來大量網民留言，「條片可以吹一世」、「有避雷針邊有咁易劈到」、「嚇死寶寶」、「呢啲就真係恐怖」。

（facebook群組「澳門交通現場」）