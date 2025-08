美辣妹女警「昨晚沒做愛」　揚言狂開罰單泄憤惹抨擊　她後續慘了

私人情緒切勿影響工作!美國德州1名女警日前於TikTok(抖音海外版)發布1段穿着警察制服拍攝的影片,聲稱因「昨晚沒做愛」,性慾得不到滿足,心情不好,她會向遇到的所有民眾開罰單泄憤。影片隨即引來熱議和網民抨擊,警方已就事件展開內部調查,目前該影片已被刪除。



美國德州1名女警聲稱因「昨晚沒做愛」,她會向遇到的所有民眾開罰單泄憤,涉事TikTok影片引來網民抨擊。(TikTok影片截圖)

據《每日郵報》報道,涉事女警名叫珍妮花(Jennifer Escalera),是哈里斯縣警局副警長,於2021年9月起任職女警。她日前於TikTok上載1段發牢騷影片,見到她當時穿着警察制服,坐在警車內,字幕提到「Didn't get cracked last night so everyone is getting a ticket(昨晚沒做愛,所以每個人都會收到罰單)」。

女警因「沒做愛」 揚言狂開罰單

「getting cracked」是俚語,意即發生性關係,最近引起風潮,Gen Z(Z世代)年輕人十分流行使用,不時有各行各業創作者於TikTok發布影片,分享足夠或缺乏性生活如何影響工作情緒。

珍妮花影片引來網民強烈不滿,批評言論「不恰當」且「無禮」。(TikTok影片截圖)

網民批言論欠專業 警方已展開調查

珍妮花影片引來網民強烈不滿,批評言論「不恰當」且「無禮」,對警察一職缺乏尊重及不專業。警方發言人表示,管理層已知悉事件,並已展開內部調查,目前不便進一步評論。

