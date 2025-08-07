一家外遊期間菲傭偷走擅返家鄉　僱主發文公審　網民反批對人刻薄

網上不時出現僱主與外傭關係不和事件，有僱主近日於網上發文公審其聘請的菲傭趁着她一家外遊期間「偷走」回菲律賓，事前還曾詢問可否預支半個月薪金，她擔憂對方在港期間曾否向財務公司借錢，留下債務。



有網民批評菲傭未與僱主溝通下擅自離職，「工人嚟，有僱傭合約，咁樣偷走好X街」。不過大部份網民看畢僱主過往其他帖文後，紛紛批評她平日對菲傭刻薄、經常責罵、精神折磨，才導致對方不堪壓力「偷走」，「睇完之前啲po就知點解人哋會偷走」、「難頂到要逃出『監獄』，返家鄉」、「有冇諗過姐姐可能好似嗰啲脫北者plan咗好耐」，而菲傭最後留下的字條同樣有提到「my mental health is not good anymore（我的精神健康不好）」。



有僱主近日於網上發文公審其聘請的菲傭趁着她一家外遊期間「偷走」回菲律賓。（Threads圖片）

該僱主於Threads發文公審家中菲傭，「趁我哋去旅行偷走，臨走前仲想問我預支半個月糧，我當時都估佢係想偷走，竟然係真，唔知有冇借財仔」。

僱主公審菲傭偷走擅返家鄉

該僱主貼出兩張菲傭傳給她的照片，見到菲傭留下字條表示要回菲律賓，提到「my mental health is not good anymore（我的精神健康不好）」，對擅自離職感到道歉，同時不後悔在她家工作。另一張照片顯示菲傭已登機，啟程返回菲律賓。

菲傭留下字條表示要回菲律賓，提到「my mental health is not good anymore（我的精神健康不好）」，對擅自離職感到道歉。（Threads圖片）

網民反批對外傭刻薄、精神折磨

有網民留言批評，「偷走？當人哋係你奴隸？」，也有網民認為菲傭未處理好僱傭問題就擅自離職，「但咁樣辭職真係好唔啱，你香港辭職都要畀通知啦下話，佢會預支糧已經明顯有預謀，仲要等佢哋去旅行先走唔叫偷偷走叫咩，佢大可以喺佢哋去旅行前走，而家佢有無偷嘢唔知，明攞都無人管」、「咁樣都唔叫偷走？咁佢咪曠工+詐騙」、「世界上有合約呢一樣嘢㗎！」。

不過大部份網民看畢僱主過往其他帖文，紛紛認為凡果必有因，「人哋寫到明mental health已經搞唔掂，明顯講緊你長時間精神折磨緊佢」、「喺Threads度每兩個po就有一個係鬧緊個姐姐，現實中都唔知會鬧成點，真係唔怪得姐姐話mental health not good」、「kam X真係唔會覺得自己kam」、「其實，人哋係嚟同你打工，唔係你奴隸，我去你profile睇到你嘅post，可以想像在下心胸都唔多廣闊，樣樣嘢都對工人姐姐有批評，連人哋食羊架都要話」、「食多嚿羊架都要俾mum post上網鬧，打你工真係壓力大」、「連嘢都嫌人食得多，一個人食得你幾多啫」。

大部份網民看畢僱主過往其他帖文，紛紛批評她平日對菲傭刻薄、經常責罵、精神折磨，導致對方不堪壓力「偷走」。（Threads截圖）

+ 1

上1名菲傭離職後已讀不回 網民估：頂佢唔多順

有網民找到該僱主去年曾不捨上1名聘請的菲傭離開，該則帖文寫道「唉，好似失去咗個親人咁，一個每日都在身邊但你唔會經常珍惜的一個親人，可能我冇乜親人，但姐姐對我，嗰種算是無微不至和冇要求」、「失去佢我個心真係好痛」。有網民認為「樓主其實唔係對個個工人姐姐都咁差㗎喎」。

不過該僱主於上1名菲傭離開後，數日後再發文表示，「原來，姐姐呢種人，走咗就係走咗，到達菲律賓機場後，就從此已讀不回」。有網民就指出「佢話呢個之前走咗嘅姐姐一返到菲律賓就即刻完全唔覆佢message，應該都頂佢唔多順」、「因為佢話之前個姐姐會委屈自己就晒佢」、「真係唔怪之得之前個姐姐已讀不回，未block你都算有情有義」。