直通巴司機駕駛期間煲劇1.5小時　每隔幾秒看手機　乘客：嚇死我

「拎成車人性命較飛！」有內地女近日乘搭直通巴時，目擊司機在港珠澳大橋駕駛期間，不斷扭頭看手機追劇長達1.5小時，漠視全車乘客生命安全。她拍下影片於網上發文公審司機，網民紛紛直斥「旁邊就是大海嗎？這一不小心打了個方向，不敢想」、「太離譜！害群之馬必須嚴懲！」，更呼籲樓主要盡快舉報，「麻煩你一定要舉報，大恩大德等於救了很多人命，救了很多個家庭，不是每一次都那麼幸運」。



有內地女近日乘搭直通巴時，目擊司機在港珠澳大橋駕駛期間，不斷扭頭看手機追劇長達1.5小時。（小紅書影片截圖）

該內地女於小紅書以「港珠澳2小時車程，司機追劇1.5小時，嚇死我」為題發文，並分享1段近3分鐘拼接影片，見到司機於隧道及橋上駕駛期間，每隔一兩秒就扭頭看放在右邊車窗旁的手機，清楚見到手機正播放着戲劇。

直通巴司機駕駛期間煲劇1.5小時

司機更一度將雙手隨意擺放在軚盤上，未有捉緊，亦多度伸出右手滑手機，未有專注駕駛，險象環生，惟當時車上包括樓主在內的乘客均未有發聲勸阻司機。

司機多度伸出右手滑手機。（小紅書影片截圖）

司機扭頭看手機。（小紅書影片截圖）

網民怒斥：必須吊銷證件

網民紛紛怒斥司機，「太危險了，萬一前面急剎」、「真係唔當成車人嘅命係命」、「太離譜了！必須吊銷證件」、「炒X咗佢，大把時間在家睇啦」，有人指出「你是沒見過一邊玩金剷剷遊戲一邊開大巴的，剛下車我就去投訴了」。

不少網民亦指出樓主應當場勸阻及事後舉報，「姐妹你沒有吼他嗎？」、「點解仲可以繼續拍片不當場制止司機？」、「舉報啦，成車人條命掌握佢手中，今次好彩唔代表其他人好彩」、「舉報佢，生命無take 2」。

司機於橋上行駛期間繼續「煲劇」。（小紅書影片截圖）

清楚見到手機正播放着戲劇。（小紅書影片截圖）

司機涉違法 最高判監6個月

司機在駕車時使用各種電子儀器或處理其他事務，漠視其他道路使用者的安全，有機會觸犯《道路交通條例》第38條不小心駕駛，最高刑罰是罰款5,000元及監禁6個月。

另外，根據《道路交通條例》，司機駕駛時必需完全看到車輛前方的道路交通情況，並能辨讀速度錶。如司機於前方放置任何物品而令視線受阻，以致未能清楚看見前方路面情況，或未能辨讀速度錶，亦屬違法。最高刑罰是罰款1萬元及監禁6個月。