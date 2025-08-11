日本埼玉縣路陷「吃掉司機」3個月才找到遺體　日前竟再爆這慘劇

2025年剛開年，日本埼玉縣就接連發生兩起駭人聽聞的事故，把人活活吞進了地底。1月，一位大爺連人帶車墜入突然出現的「天坑」，整整3個月後才找到遺體；8月，又有4名工人在下水道檢修時接連墜井，全部身亡。



表面看是意外，其實背後是日本城市基礎設施的「老齡化」和管理系統的「失靈」。5條人命，一個比一個冤。我們逐一還原事件全貌。

第一宗事故：地面裂開，把人吞了

時間：2025年1月28日上午9:50左右

地點：日本埼玉縣八潮市

當天早上，74歲的司機大爺開着貨車，緩慢駛過八潮市一段路段。就在他途經時，腳下的路面突然坍塌——一聲巨響，貨車像被地底拉住一樣猛然下沉，整個車身被吞入了一個直徑5米、深10米的大坑。是的，這不是科幻電影，這是現實。

日本埼玉縣八潮市1月28日發生路陷意外。（ANN NEWS）

消防趕到時，大爺還清醒，但車門已經被卡死，人被困在車內動彈不得。現場圍滿了警車、消防車，還有聚集的市民。然而，不到3個小時後，大爺和外界失去了聯繫。從那一刻開始，一切變得沉重。由於坑內硫化氫濃度高，加上有下沉和積水風險，救援行動遲遲無法推進。只能在周圍架設臨時管道，先控制地勢。但意想不到的是，坑洞範圍繼續擴大，最終達到了40米寬、15米深。貨車駕駛室甚至被水流衝到下游下水道深處，整整30米遠。

直到5月2日，也就是事故整整過去3個月後，救援人員才確認了駕駛室內的人影——司機大爺已無生命跡象。警方後來進行了解剖，但由於環境惡劣，死因未能明確確認。3個月，1條命。現場一度被網友稱為「現實版地獄口」。

第二宗事故：去救人，結果自己也沒了

時間：2025年8月2日上午9:25左右

地點：埼玉縣行田市

這一天，同樣是在埼玉，一家名為「三榮管理興業」的公司接到任務，對一段1981年建造的老舊下水道進行檢修。正好屬於日本中央政府下達的排查範圍——要求對1994年前設置、直徑超2米的下水道進行全面檢查。

早上9點多，7名工作人員如常展開作業，但意外突如其來。53歲的工人本間洋行正通過梯子進入窨井，不知為何突然失去意識，直接墜落井底。同行幾人聽到動靜，立即展開救援——3位年齡在54到56歲之間的工人試圖下井施救。但沒人預料到，下井的結果，是集體失蹤。一名工作人員在慌亂中撥打了119：

我們在進行清掃作業時，有同事墜入窨井，現在失聯了！

當消防隊和警方趕到時，得知總共有4人掉入了直徑僅60厘米、深達12米的沙井。更糟的是，下水道中污水淤積，水深接近1.8米，流動性差，且緊鄰河流。為了安全，救援隊必須先進行排水作業。

整個搜救過程拖了近7個小時。下午4點左右，4人終於被抬出地面——全部處於心肺停止狀態，後經醫院確認，無人生還。

數月後，埼玉縣再發生4名工人墮下沙井死亡慘劇。（YouTube@ANNnewsCH）

硫化氫：無色、無聲、致命

根據後續檢測，井底的硫化氫濃度達到了國家安全標準的8倍。硫化氫是一種極其危險的有毒氣體，在下水道、蓄糞池、腐敗有機物堆積地常見。短時間吸入高濃度硫化氫，會導致呼吸困難、昏迷，甚至死亡。更可怕的是，它常常「無色無味」，當你聞到臭雞蛋味時，已經說明濃度超標了。那天，行田市最高氣温接近39℃。高温加劇有機物腐敗，促使硫化氫劇烈生成，形成「隱形殺手」。日本福岡大學的佐藤研一教授指出，這次事故極可能就是「硫化氫中毒」所致，尤其是在封閉空間、通風不暢的下水道中，風險極高。

救人者先死：最痛的諷刺

令人心痛的是，這4位工人中，有3人原本並不在井下。他們是為了救掉下去的同事，才先後下井的。結果，卻是「1個掉下去，3個陪了命」。這是典型的「救人反被毒」的悲劇。現場沒有氣體監測設備？沒有通風系統？沒有安全繩索？都成了問號。

輿論轟炸：埼玉縣，這也太多了吧？

兩起事故發生後，日本網友紛紛質疑地方政府的安全管理：

「這是工作事故，還是人命兒戲？」

「埼玉縣今年已經死了6個人，政府呢？」

「下水道這種高風險環境，居然連最基本的防護都沒有？」



有人說：「工作要賺錢，不能賠命。」也有人發出更冷靜的質疑：

為什麼現在才開始排查1994年前的下水管線？這些老舊設施已經埋在地下幾十年了，誰來保證它們的安全？

