水上樂園港女突來經滲血！男友這樣做令她秒感動　1原因網民鬧爆

月經說來便來，「來都來了」但時機不對，有的確會令人手足無措。有港女在網上發文表示，日前和男友到水上樂園玩耍，當排隊打算暢玩水上設施時，港女驚覺「冇啦啦嚟M」，而且滲出數滴經血。港女形容當時非常驚恐，男友見狀立即脫下背心抹走經血，以及遮掩女友下半身，輪到他們玩水上設施時，男友「因為唔可以攞住件衫，零嫌棄咁着返件血衫上身」，玩完後港女即前往洗手間，男友大讚她「等到去洗手間處理好」，令她非常感動。



惟大量網民卻不認同樓主行為，留言指「咁冇公德心，明知個身有血就咪玩啦」、「得我覺得成件事好奇怪？着住有你M血嘅衫落水玩？」、「2個真係好夾，大家都明白情緒價值重要過衛生意識」。不過，亦有網民大讚樓主男友是暖男。



港女事後補充指，自己控制不到何時來經，「同埋其實都係得幾滴，唔會一嚟就血流成河」，加上折返通道人多路窄遙遠，「咁多郁動會漏得仲多」，男友穿回「血衣」時盡量沒有挨住櫈背，「玩嗰樣嘢都唔使成個身浸晒落去」，之後他亦脫下「血衣」。



樓主和男友排隊時，發現自己來經，而且滲出數滴經血。（AI生成圖片）

突然來經 樓主心慌

樓主在Threads表示，早前和男友前往水上樂園，正在排隊打算暢玩水上設施，她卻發現來經，數滴經血「已經漏咗出嚟」，樓主形容當時覺得「好驚被人見到，好想喊好想走」，男友見狀立即除下背心幫手抹走經血，以及用背心遮掩女友下半身。

男友穿「血衣」玩水上設施

排到他們時，由於手上不可手持物品，所以男友「零嫌棄咁着返件血衫上身」，玩完後樓主前往洗手間用棉條處理好，男友大讚「好叻喔，等到去洗手間處理好」，而且安慰「冇事啦，冇事啦，去玩啦，你想玩咩呀？」，男友言行令到樓主非常感動。

男友言行令到樓主非常感動。（AI生成圖片）

網民留言斥責 樓主有解釋

許多網民卻指樓主當時不該落去玩，「仲玩？」、「血流成河」、「其他人多得你哋唔少」，亦有網民激讚男友「超有愛」、「好男子，要珍惜」。樓主解釋「排排下隊嚟M，我控制唔到」，強調只是數滴經血，「唔會一嚟就血流成河」，由於即將輪到他們，「玩完去處理會快過沿途折返 」、「條隊又窄，仲要行樓梯左兜右兜，咁多郁動會漏得仲多」。樓主重申男友穿回「血衣」盡量沒有挨住櫈背，而且「唔使成個身浸晒落去」，事後沒有再穿「血衣」。

（Threads）