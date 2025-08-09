日本福岡沙灘驚見「整條人腿」！6公里外再發現上半身　疑屬同1人

日本福岡市近日接連出現人體殘肢，先是在本6日上午，市郊一處沙灘發現一條完整的成人右腿，傍晚又有碼頭工人通報，在博多灣發現一具連接頭部與胸部的上半身，死者身分至今未明，當局不排除屬同一人，會安排司法解剖去確認死因。



兩個地方距離約6公里。（網上影片截圖）

福岡沙灘驚見整條人腿

據日本傳媒報導，8月6日上午約10時50分，福岡市東區西戶崎海岸附近設施的職員報案稱，有市民於某度假酒店旁的沙灘上，發現1條完整的右腿，從大腿根部整齊斷開，膝蓋處帶有傷痕，腳踝至大腿長全約67公分。

目擊者向附近設施職員求助後報警，警方到場確認殘肢後表示，現場未發現衣物與鞋履，殘肢推測為成年人的，性別及年齡仍不明，但腐敗狀況不明顯，估計剛遭切斷不久。

沙灘發現1條完整的成人右腿。（網上影片截圖）

6公里外博多灣現海面漂浮人類上半身

警方指出，同日晚上約7時45分，有碼頭的作業船船員發現，在福岡市東區港香椎（みなと香椎）西南方約120公尺的博多灣海面發現1具人體的上半身，包含頭部、胸部與右臂仍相連，性別不明，遺體頸部覆蓋著類似內衣的布料，現場與發現人腿的沙灘相距約6公里。

碼頭工人通報在博多灣發現1具人體的上半身。（網上圖片）

警方：2具殘肢疑屬同1人 司法解剖釐清死因

警方目前尚未能確定兩具遺體是否屬於同一死者，但考慮兩者皆為成人體、發現時間與地點接近，已列作關聯案件調查。初步尚無法確認死因是否涉及人為分屍，還是意外造成。警方表示，會安排於本月7日進行司法解剖，並調查釐清死者身份與死因，案件是否涉及他殺仍待確認。

（綜合）