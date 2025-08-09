$500無得找！的士乘客咁做欠$15車資　司機後續公審反惹網民炮轟

本港的士仍以收取現金為主，不時發生找續爭議！近日網上流傳1條的士行車記錄儀（車cam）影片，有男子乘坐的士後以500元紙鈔支付64元車資，但司機表示無法找續，乘客於是以紙幣及硬幣支付部份車資，並提出下車去「唱錢」，最後向司機表示「我仲差你15蚊」後離開車廂，而司機則指「睇下個錶跳唔跳囉」，似打算繼續按錶收費，其後在等候乘客回來期間，司機忽然指着窗外爆粗怒罵，似已「被走數」。



翻查資料，原來該段影片早於2022年8月已曾在網上流傳，而車cam片的時間可見是2022年8月26日，疑似是該司機在事後發帖怒斥乘客走數，更咒罵「嗰15元畀你執藥補下人格！」。影片再度瘋傳後引起網民熱議，有人批評該名男乘客「無信用」、「$15都唔畀」；但亦有人認為司機也有責任，「人哋又唔係無錢畀，只係佢無錢找俾人啫」、「車程已經完成咗，你無錢找人哋去唱散佢，仲想要收埋等候費？」。



有男子乘坐的士後疑尚欠15元車資，事後疑走數，遭司機公審。（Facebook「車cam L（香港群組）」影片截圖）

日前有網民在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳的士車cam片，片中可見的士接載1名男乘客到達港鐵荃灣西站後，司機向男乘客索取車費64元。男乘客先掏出若干硬幣支付，然後再拿出錢包遞上500元紙幣。惟司機即表示無法持續500元，稱「$500無喎，我啱啱先唱完1張$500」，乘客遂收回500元。

司機指無法找續500元，乘客於是收回500元，另找細面額紙鈔。（Facebook「車cam L（香港群組）」影片截圖）

司機指無法找續500元，乘客於是收回500元，另找細面額紙鈔。（Facebook「車cam L（香港群組）」影片截圖）

乘客尚欠15元車資 司機以粗口鬧爆

而男子翻找錢包，以紙幣及硬幣支付部份車資後，向司機提出下車去「唱錢」。司機同意後，男子背上背包向司機表示「我仲差你15蚊」，並準備離開車廂，而司機在男子下車前表示「睇下個錶跳唔跳囉」。未幾，司機突然響咹並指着窗外以粗口斥罵男乘客，影片至此結束。

影片近日再度網上瘋傳

記者翻查資料，事件其實發生於2022年8月，當時疑似司機將車cam片上傳至Facebook並表示男乘客於青衣美景花園上車，「（荃灣西）西鐵站入口有7仔可以找錢，你直接落西鐵站，嗰15元畀你執藥補下人格！」。而近日該段影片突然在網上再度流傳，並引起網民熱烈討論。

男子背上背包向司機表示「我仲差你15蚊」，而司機在男子下車前，表示「睇下個錶跳唔跳囉」。（Facebook「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民意見兩極 有人指乘客及司機均有責任

有網民認為乘客「走數」絕對不該，「做人要有口齒，咁無信用」、「$15都唔畀」，亦有人表示「上車前我都習慣性望下自己有無散紙，無咪開車前問定司機先囉，基本禮貌啫」、「咁公道啲，個個搭幾十蚊車畀5百1仟，咁司機要準備幾多先夠找？」、「的士佬都要養家人㗎，如果個個都五百蚊找，銀行都未必夠啦」。

然而，另有網民就認為的士司機也有一定責任，指事件起因是他無法找續500元在先，甚至認為司機最後仍不停錶確有不妥，「我見到嘅係有人畀錢你唔收」、「$500都無得找，咩年代啊」、「人哋又唔係無錢畀，只係佢無錢找俾人啫」、「『睇吓個錶跳唔跳囉』，呢句嘢難聽過粗口呀」、「車程已經完成咗，你無錢找人哋去唱散佢，仲想要收埋等候費？」、「個錶跳關人X事，落咗車仲諗住計人錢」、「個客話爭你15蚊都似係有諗住返嚟畀你，點知你加句咁嘅嘢，抵你啦」、「15蚊啫把口咁X毒」。

在等候乘客回來期間司機忽然指着窗外爆粗怒罵，似已「被走數」。（Facebook「車cam L（香港群組）」影片截圖）

根據《道路交通（公共服務車輛）規例》，的士司機為給予乘客找續，必須攜帶不少於100元的港幣紙鈔及硬幣，即不少於10元面額鈔票或2元面額以上硬幣達90元及1元或以下面額硬幣10元，的士司機若未能為港幣500元或1,000元面額的紙幣提供找續，不屬違法。

另外，據運輸署發出的《香港的士服務指引》，的士車費找續指引部份提及，司機可要求乘客用500元或1,000元面額外的紙幣及硬幣支付車費；乘客如隨身只有500元或1,000元以上面額，應在租用的士前，詢問的士司機能否找續。

司機可在獲得乘客同意下，前往指定目的地以外地方，讓乘客找換零錢支付車費，但乘客有責任支付該額外行程車費。的士司機應盡量滿足乘客找續要求，如遇找續困難，司機和乘客應以互諒互讓態度，共同尋求解決方法。

（Facebook）