比堅尼美女中環馬路躺沙灘椅拍照！畫面瘋傳網民起哄：重點遮住晒

為了拍照打卡，女士們可以去到幾盡？本港網絡日前瘋傳1張照片，顯示中環馬路的行人過路處出現奇景，1名身穿比堅尼泳衣的女子，將沙灘椅放置在路中心，然後躺在上方「擺pose」拍照。停在現場的巴士上有乘客見狀，即時拍照分享到社交平台，引來部份網民批評涉事女子行為危險，「有無咁離譜呀？」、「女人為咗（影）呃like相，真係無所不用其極」。



不過男網民反應更大，紛紛留言指責樓主拍照技術失敗，「完全影唔到觀眾最想睇嘅重點」、「咁X大塊玻璃都影到咁嘅X樣」、「打格仔都唔夠你影得專業」。其後有疑似途經上址行人貼出照片，顯示現場還有隨行攝影師拿着相機進行拍攝，以及疑似助手在旁協助拿着衣物，故未知是否涉及拍模特兒照或商業攝影。



有網民表示搭乘巴士到中環時，發現有身穿比堅尼的女子於路中心擺放沙灘椅，然後躺下拍照。（「threads＠convoy_wolf」圖片）

相關照片在不同的社交平台被瘋傳，《香港01》記者翻查資料，相信照片最先是被上傳至threads，而相中地點為中環畢打街一處十字路口，現場交通十分繁忙。發帖的男網民表示，當時正值早上7時許，他搭乘首班巴士前往中環上班，巴士因為紅燈所以停下等候轉燈，他形容「前面阿叔突然彈起」、「我瞓緊俾佢嚇醒咗」，之後見到「阿叔已經企在最佳位置影」，待他匆忙上前拍照後，交通燈號已轉為綠燈。

中環路中心擺沙灘椅 比堅尼女「擺pose」拍照

相中可見，馬路行人過路處出現1張疑似沙灘椅，有名長頭髮、戴太陽眼鏡、穿着比堅尼的長腿女子躺在上方「擺晒pose」，以後方正停下的車輛作背景，其前方則有名戴鴨舌帽的女子正拿着手機，正為她拍攝照片，如此「打卡」畫面實在令人嘖嘖稱奇。

穿着比堅尼的女子躺在行人過路處的沙灘椅上，另1名戴鴨舌帽女子拿着手機為她拍照。（「threads＠convoy_wolf」圖片）

男網民批拍照角度：完全影唔到觀眾想睇嘅重點

帖文一出引來不少男網民起哄，「我要你講清楚，阿叔邊度彈起？」、「司機應該開心到陰陰嘴笑」，又批評樓主拍照技術有待改善，「唔該可唔可以影好啲？」、「我第一次真心討厭巴士扶手」、「完全影唔到觀眾最想睇嘅重點」、「打格仔都唔夠你影得專業」、「咁X大塊玻璃都影到咁嘅X樣」、「影條鐵咩？」。樓主及後鬼馬地向眾人致歉，承認「我係影得好急」，「唔好意思」。

相中人捱轟罔顧安全：為影呃like相無所不用其極

但有人就批評相中人為拍照，而罔顧安全，「有無咁離譜呀？」、「自從有咗AI之後，我已經分唔清楚，有圖係咪真係有真相，定係現實比幻想更瘋狂」、「AI都畫唔出咁癲嘅作品」、「女人為咗（影）呃like相，真係無所不用其極」、「夠薑坐正喺十字路口中間影嘛」。

有男網民利用AI功能消除扶手，詎料比堅尼女「連人帶扶手」一併被消失，畫面十分搞笑。（FB圖片）

隨行有攝影師及助手 未知是否涉商業攝影

帖文其後被網民轉載至facebook，有疑似途經上址人士就貼出照片，顯示原來比堅尼女是外藉女子，而頭戴鴨舌帽的女子則揹着1塊反光板，當時亦有隨行攝影師拿着相機從不同角度進行拍攝，和疑似助手在旁協助拿着衣物，故未知是否涉及拍模特兒照或商業攝影。

現場有攝影師拿相機拍攝，以及疑似助手協助拿着衣物，未知是否涉及拍模特兒照或商業攝影。（FB圖片）

頭戴鴨舌帽的女子揹着1塊反光板。（FB圖片）

趁行人過路線是綠燈時，有人沙灘椅擺放路中心，再讓穿着比堅尼的外藉女躺下拍照。（FB圖片）

