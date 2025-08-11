港鐵「搶位戰」！東鐵綫6男女爭坐5人座　目擊者稱有人違規做1事

又見港鐵「爭凳仔」？近日再有網民乘坐東鐵綫時見到有乘客「爭坐」連同關愛座在內的5人座位，最終6個乘客強行擠坐在5人座位上，緊貼程度似乎令到大家都坐得不舒適。而令人驚訝的是，樓主還表示當時另一排座位上有人正違反《港鐵附例》在吃瓜子。不少網民都留言分享遇過類似情況，並表示「點解成日要咁迫埋坐，好似唔坐會死咁」、「無位坐咪企下囉，成日攝攝攝」。



有網民乘坐東鐵綫時見到有6名乘客「爭坐」5人座位。（資料圖片）

該名網民在社交平台Threads抱怨，指日前乘坐港鐵東鐵綫時見到有乘客「搶位坐」，6個人強行坐在5人座位上，並表示「啲小朋友永遠攝入去用手箝住張凳，明明得5個位夾硬塞6個人落去」。

有6名乘客迫坐在連同關愛座在內的5人座位上。（Threads@yonghoonie._）

6人「搶坐」5人座位 另還有人吃瓜子

而從照片可見，有6名成人坐在5人座位上，座位上方有張貼「優先座」告示。眾人手臂貼手臂、腿貼腿般，甚是擠迫。其中1名恤衫男子坐得較出，似乎是最後坐下的人，他還把手放到旁邊男乘客的背包上，該名男子也沒有反應，未知兩人相識與否。

樓主還在帖文表示「對面就喺度食瓜子」，更不滿直言「冇乜事真係唔好搭東鐵綫」。

網民困惑「搶位」行為：唔坐會死？

有網民就回應表示不解，「永遠都不能理解佢哋企陣會點」、「點解成日要咁迫埋坐，好似唔坐會死咁」、「無位坐咪企下囉，成日攝攝攝」，另有人就分享所見所聞，「好搞笑，見過有啲好似餓鬼搶位，搶完後下一站落車」、「最多見過8個人坐」、「我見過1排6人坐再上面加多排人坐大髀」。

在港鐵車廂內進食或違《港鐵附例》，最高可被罰款2,000元。（資料圖片）

大膽食瓜子？恐違例被罰款

根據《港鐵附例》，任何人不得在已付車費區域內進食，或企圖進食任何食物，或飲用或企圖飲用任何飲品，違者最高可被罰款2,000元。

