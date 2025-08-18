突被陌生人大力拍雙肩！女生受驚這樣反應遭指責　憂心被「借運」

走在路上忽然被陌生人拍打，任誰都會大吃一驚吧？有女生日前發帖指在港鐵金鐘站內，無故遭陌生、疑似內地人士大力拍打肩膀，她受驚「彈開」後，竟然反被對方指責「嚇親佢」，而對方甚至想多拍打她肩膀數下，卻沒有解釋為何會拍打她。樓主錯愕下躲閃不及，兩邊肩膀也遭拍打，於是發帖訴苦，並擔心有人「借人運氣」。



有部份網民認同樓主的「借運」等說法，但較多網民則認為對方堅持要拍打樓主肩膀十分「可疑」，並擔憂樓主是否不幸碰上「迷魂黨」，又指她「好彩無事」，「勁X驚係咪迷魂黨」、「無啦啦走到咁埋，會唔會係迷魂黨」，甚至有網民表示「一係邪嘢、一係騙徒」。



有女生日前發帖指在港鐵金鐘站內無故遭陌生人大力拍打肩膀。（AI生成圖片）

該名女生於8月8日早上10時許在社交平台Threads發帖，表示從港鐵金鐘站行去荃灣綫轉乘時，無故遭1名陌生人「勁大力咁拍咗一下膊頭」。她稱當時並未阻礙他人，是在走路時無故被大力拍打，即時「嚇到彈開咗」。結果對方反指她反應大，並再拍她另一邊肩膀，「條X樣就話：使唔使咁呀，小妹？我拍你一下咋喎，然後佢無啦啦又再拍多一次膊頭」。

樓主說明被拍打雙肩情況。（threads@cc._jt）

對方「乘勝追擊」強行再拍打另一邊肩膀

樓主要求對方停止拍打她的肩膀，但對方卻仍想多拍打一下，遭樓主躲開。樓主指最終對方離開，且邊走開邊說「唉，算啦，你聽唔明普通話」。樓主表示「佢拍到我好唔舒服」，並批評對方「真係好冇家教同埋冇禮貌」，又指「佢勁大力拍我膊頭，（樓主）彈開咗仲話我嚇親佢」。

樓主不安憂「被借運氣」

樓主又表示感到不安，「其實好恐怖俾一個三唔識七嘅人勁大力咁拍膊頭，嚇親都係自然反應，仲要俾佢話我嚇親佢」，並擔心「有人借運」。

有網民就留言稱「而家啲人好陰毒，會用呢啲方法借人哋啲運又或者過啲霉運衰運畀其他人」、「人有三把火，被拍熄好易『撞嘢』」，而樓主則回應「我知，所以我介意係呢樣嘢，加上佢仲要拍多幾嘢」。

有網民認為對方堅持要拍打樓主肩膀的行為十分「可疑」，並擔憂樓主是否不幸碰上「迷魂黨」。（AI生成圖片）

網民質疑有人故意靠近：會唔會係迷魂黨？

另有網民就擔心樓主會否遇上「迷魂黨」，「勁X驚係咪迷魂黨」、「無啦啦走到咁埋，會唔會係迷魂黨」、「好奇怪啵，點解係要拍多你幾下」、「而家咁多騙子，小心啲好」。亦有人建議其他網民若遇類似情況應嘗試大聲喊叫吸引其他途人注意或直接報警，「大聲鬧爆佢，等其他人都留意到」、「好明顯係恰女仔，佢哋唔會揀啲大隻紋身哥哥嚟拍。下次唔好驚，大大聲鬧佢哋，等多啲人圍觀，保障自己安全」、「報警啦，咁樣拍人都算普通襲擊啩」。

（threads@cc._jt）