野猴闖豪宅爬電纜！觸電墮下砸爆車窗玻璃　生命力頑強到震驚全網

捱電擊又摔落樓，牠還能站起來蹦蹦跳？泰國1隻野生獮猴日前闖入豪宅地段，更爬上公寓範圍，保安聯手欲趕牠回森林時，獮猴逃至架空電纜上觸電，墮下時砸破汽車玻璃。沒料到獮猴生命力頑強，馬上起上蹦跳，更爬上1棟大廈的頂層。市政廳獸醫趕至增援，無計可施下決定出動麻醉槍，竟因獮猴動作靈活，花了逾1小時才成功命中其腿部，一行人還提起獮猴拍「落網照」。



泰國有野生獮猴闖入豪宅地，保安追捕多時無果。（「หมอข่าว ออนไลน์」facebook圖片）

保安追捕 獮猴逃至電纜觸電墮下

泰媒報道，8月7日，北欖府有野生獮猴闖入豪宅地，保安員聯手「捉馬騮」，牠從大廈外部爬電線進入公寓範圍內， 保安擔心影響住戶安全，想趕牠回森林。獮猴逃至架空電纜上觸電墮下，剛好砸破1輛私家車的車尾玻璃，車頂凹陷。

獮猴逃跑到電纜上面，觸電墮下砸爆下方汽車的車窗玻璃。（「หมอข่าว ออนไลน์」facebook圖片）

獮猴逃跑到電纜上面，觸電墮下砸爆下方汽車的車窗玻璃。（「หมอข่าว ออนไลน์」facebook圖片）

獸醫持麻醉槍逾1小時才成功命中

獮猴雖然獨然墮下砸爆車窗玻璃，但仍生龍活虎繼續逃跑，立馬沿附近的木欄爬上1棟6層高公寓的頂樓。保安無奈向市政廳求助，獸醫攜麻醉槍支援，他們合力搜尋藏匿起來的獮猴，網捕失敗，麻醉槍因獮猴動作敏捷難以命中，最終花了逾1小時才成功將麻醉鏢射中其腿部。獮猴終因麻醉發作倒在附近的草叢，眾人將牠放入籠中，將送到春武里府的保育中心。