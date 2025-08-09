IT工程師「5+1」取英國國籍！誤做1事即被褫奪　網民驚訝︰咁嚴格

多數人移民英國都要經過「5+1」入籍途徑。英國近日有港人律師在網上分享行家的客戶個案，1名軟件工程師在英國經歷「5+1」程序取得英籍後，他以為完成入籍，即在12個月內離英前往加拿大工作，未料他想更新護照時，英國內政部竟發信褫奪其英籍。原來內政部明確指出，所有申請入籍人士必須有「永久居住英國意圖」，但該工程師12個月內離開英國工作，內政部視之為「欺瞞」，沒有意圖永久居住英國，工程師不服上訴仍以失敗告終。律師行家估計工程師短期內無法再申請護照，更可能會喪失其永久居民身份，「一旦褫奪英籍，基本上係要由頭嚟過」。



大量網民感驚訝，留言指「應該是太久沒有回英國，直接在外國定居，在英國又沒有車、房和納稅，所以被認定是欺詐」、「似得罪人被人『金手指』」、「沒想到這麼嚴格」。



工程師在美國工作期間，收到內政部信件，表示要褫奪其英籍。（AI生成圖片）

軟件工程師「5+1」成功申請英籍

樓主在其facebook專頁表示，近日出席英國律師聚會，其中1名行家有超過20年經驗，分享「1個好爆嘅case」。1名擔任軟件工程師的男客戶，和其他申請人一樣經歷「5+1」程序，填寫入籍申請表時，被問到「申請人有冇意圖永久居住英國？」，工程師當然稱是。工程師成功取得英籍和護照，但他在此後12個月內離開英國前往加拿大工作。

內政部出信褫奪英籍

工程師其後想更新護照，卻收到英國內政部發信，指他取得英國護照的12個月內離開英國，即使他填表時聲稱有意圖永久居住英國，但其行為明顯不符，內政部視為為「欺瞞」，要褫奪其英籍。

經律師上訴仍失敗

工程師經律師上訴，以「Proportionality Principle （合乎比例原則）」解釋他是美國某科技巨企的軟件工程師，保留英籍可對英政府及相關行業帶來重大貢獻，而他要離英到加拿大任職是基於「當時環境有變 （Change of Circumstances）」，該決定對其事業發展有利，並非故意在申請入籍時欺騙永久居住意圖。最終其上訴失敗，法庭維持內政部褫奪英籍決定。工程師非常失望，沒有再上訴。

法庭維持內政部褫奪英籍決定。（AI生成圖片）

律師估計「5+1」重新來過

樓主指多數人都以為取得英國護照得於完成移民，在場其他律師聞訊感到嘩然，許多客戶之後都會返回原居地或到其他地方發展。另1位律師詢問，內政部褫奪工程師英籍後，會否提供永久居民身份或過一段時間可以重新申請英籍，負責這宗個案的律師補充，不太可能，一旦褫奪英籍，基本上需要重新來過。

網民︰感覺前面都白忙了一場

樓主補充，「5+1」並非BNO簽證獨有，BNO簽證只是其中1種可以達到「5+1」的入籍途徑。帖文引來許多網民討論，「長知識」、「內政部有權，差在做唔做」、「感覺前面都白忙了一場」，但也有人質疑事件真偽，認為未能提供官方證據支持。

（facebook專頁「從零開始。英國法律界新丁」）