恐怖情人！疑同居女友賣淫　躁男2次狂毆涉酒樽塞下體　判刑曝光

遇到任何情況，都不應施以暴力！台北1名男子懷疑其同居女友陪酒期間和客人進行性交易，被指多次向她施暴，其至用米酒酒樽插入女友下體。法官經審理後，認為傷害罪行證據確鑿，至於強制性交控罪則存有合理懷疑，裁定「傷害」罪名成立，判處有期徒刑8個月，但可易科罰金。



楊男被指用米酒酒樽插入女友下體。（AI生成圖片）

懷疑同居女友接客賣淫

台媒於今年8月報道，案件在士林地院進行審理，涉案楊姓男子和受害人本身是同居情侶，根據《家庭暴力防治法》屬於「家庭成員」，2023年5月起，受害人到酒店上班陪酒，楊男懷疑她私底下賣淫，開始愈想愈生氣。

受害人遭酒樽插下體

受害人指控，2024年1月1日上午，她下班回家，楊男質問其行程和要求交代細節，其後情緒失控，打女友胸腹位置，而且掐頸和怒踹全身，甚至強迫她張開雙腿，隔褲抓捏踢踹下體。

楊男其後曾強迫女友脫下褲子，用米酒酒樽插入其陰道大約1至2分鐘，她當場痛到倒地，但仍被要求站立打開雙腿，楊男則揮動酒樽，導致其外陰撕裂傷。受害人再被勒令自己用酒瓶再塞下體1次，同時跪地半小時。

受害人捱打受傷求醫。（AI生成圖片）

求醫證實受傷

受害人稱，到了同年1月7日上午，楊男再次施暴，徒手毆打受害人胸腹和踢踹全身，並用空酒樽猛擊其雙腿小腿前側，女傷者1月9日求醫，被診斷為「頸部多處結痂傷口、左腳踝瘀挫傷、雙下肢瘀挫傷及右上臂瘀挫傷」，她終報警求助。

被告否認用酒樽性侵

楊男被控「傷害」和「強制性交」罪名，楊男一直承認2次施暴，但否認用酒樽插入和打向受害人下體。辯方律師亦指，現場米酒樽口呈鋸齒狀，如果插入陰道，不可能是輕微傷勢，質疑受害人口供的可信性。

法官裁定被告2次傷害行為證據確鑿，合併判處入獄8個月。（AI生成圖片）

法官判處被告入獄8個月

法官亦認為受害人前後口供矛盾，求醫時沒有提及遭酒樽性侵一事，加上驗傷結果為「陳舊性撕裂傷」，無法證明和案發當日行為有直接關係，而且假如1月1日真的遭到酒樽性侵，為何受害人仍和被告住到1月7日。法官裁定被告2次傷害證據確鑿，合併判處入獄8個月，但可易科罰金；至於強制性交罪行，受害人口供矛盾，而且證據不足，基於疑點利益歸於被告，視為無罪，案件仍可上訴。

（綜合）