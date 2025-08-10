旺角垃圾桶滿瀉　一地飲料杯小食盤　網民：旺區唔夠清潔工垃圾桶

旺角一向是遊客熱愛的旅遊區，有港女於網上發文分享照片，顯示旺角1個垃圾桶滿瀉情況嚴重，不少人將未喝完飲料放在垃圾桶上方，圍着垃圾桶的地面亦有不少飲料杯等垃圾。



有網民留言指出，旺角垃圾桶不夠及沒安排清潔工加強清潔是主因，「旺角一向都係咁㗎啦，人又多垃圾桶又少又多街邊小食」、「呢張圖只係說明旺區唔夠清潔工/垃圾桶唔夠大」、「係食環嘅錯，應該擺幾個大垃圾桶喺度」。



有港女於網上發文分享照片，顯示旺角1個垃圾桶滿瀉情況嚴重。（Threads圖片）

該港女於Threads發文分享照片，見到旺角西洋菜南街1個垃圾桶滿瀉，垃圾桶上方已不夠位放置，旁邊綁有的黑色大膠袋亦已滿溢，圍着垃圾桶的地面滿佈飲料杯、膠樽、小食盤、竹籤等垃圾。

旺角垃圾桶滿瀉嚴重 一地飲料杯小食盤

樓主及部份網民質疑是否遊客弄成這樣，「滿瀉原因你會發現垃圾桶內很多如日用品化妝品運動鞋的包裝盒，香港人多會回家拆盒的」，但亦有網民指出，香港也有沒公德心的人，「香港人一樣會搞到咁，大有人在，多人流就見到！」、「疫情期間夠無晒遊客啦，郊野公園咪又周到港人垃圾」。亦有內地網民批評，「大陸找不到一個城市這麼髒，香港人麻煩把自己的豬圈打掃乾淨再來迎客，太沒素質」。

有網民留言指出，旺角垃圾桶不夠及沒安排清潔工加強清潔，是導致垃圾桶滿瀉主因。（資料圖片）

網民：旺區唔夠清潔工/垃圾桶唔夠大

另有網民表示，旺角街道衛生問題一直存在，「公平啲講，八九十年代，旺角最旺的時候，都是這樣」、「雖然但係，旺角呢個垃圾桶好似周不時都咁full咁污糟」。有網民討論原因是旺角垃圾桶不足及沒加強清理，「有陣時我響旺角揸住杯嘢飲，想掉都要行3個街口先見到有垃圾桶」、「垃圾桶滿了為啥沒人清理？」、「如果垃圾箱已滿，請責怪香港政府沒有更頻繁地清空垃圾箱」。

有網民表示，「有陣時我響旺角揸住杯嘢飲，想掉都要行3個街口先見到有垃圾桶」。（資料圖片）

亂拋垃圾可被罰款3,000元

根據香港法例《公眾潔淨及防止妨擾規例》第132章附屬法例第4(1)條，任何人將扔棄物，或廢物棄置在公眾地方乃屬違法行為，違例者可被罰款3,000元。