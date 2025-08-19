旺角手工攤迎內地遊客！檔主嘆共同點是狂講價　1招殺價檔主哭了

不少商場都會定期舉行市集，讓手工創作者多一個渠道銷售自己的商品。惟最近有網民在社交平台Threads分享，稱自己第一次在旺角朗豪坊擺檔，場內人流八成都是內地遊客，而他發現「佢哋共同點就係會講價」。樓主表示早前有1名內地客想買4件貨品原價總共462元，雖已減價至396元，但對方在付錢的一刻竟直接轉賬380元，更指「我轉你$380，就這樣」，再連同另一類似被殺價的經歷，讓樓主不禁大嘆「其實應該點樣，係咪應該唔賣？」，事發當下也因不甘心而哭了。



人流大多為內地客：共同點就係會講價

樓主在Threads上發文，表示早前首次於朗豪坊擺檔，發現場內人流八成都是內地遊客，「佢哋共同點就係會講價」，例如有1名客人想買1個168元的手工勾織袋，以及3隻各98元手工製作的羊公仔，合共462元，客人要求樓主減價，樓主也答應以396元出售，不料「最後佢（客人）過支付寶嗰陣講$380啦，我話唔得太便宜啦，佢話我轉你$380，就這樣」，面對客人自行減價的行為，樓主大感無奈，事後不禁委屈落淚。

廣州客人稱「好遠過嚟」要求減價

樓主再分享另一經歷，指有客人的女兒二度到其攤擋，非常喜歡1隻98元的羊公仔，在對方殺價時，樓主減價至88元，「跟着佢哋話$70，我哋好遠過嚟，喺廣州過嚟」，不料在付錢一刻，客人竟又說了句「$68得唔得？」，讓樓主大感無奈。

網民熱議：懲罰緊正價買嘅顧客

樓主在文中問道，「遇到呢2種情況，其實應該點樣？係咪應該唔賣？」，詢問網民意見，不少網民則紛紛回應，表示「你第一下就同意減價，佢哋就覺得可以一減再減，因為我成日都遇到呢種人，賣完畀佢哋自己仲要生悶氣，你記得要收咗錢先好畀貨」、「放個牌『議價加$10』」、「如果我係你，我會即刻退返$380現金畀個大陸客，佢唔收的話我會攔住佢再報警，呢啲XX客唔縱得」。

然而，有網民就認為樓主的做法對於支付正價的客人不公平，「咁樣對正價同你買嘢嘅客人嚟講好唔公平」、「點解無賴可以有接近7折優惠？咁樣係咪間接懲罰緊正價買嘅顧客？」。

聽取意見決定不再減價

檔主其後回應網民留，表示「收到大家既意見，今日開始唔減價！除非買得多，俾唔足錢企硬唔賣！下次擺塊牌寫住：尊重手作人！」