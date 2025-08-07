內地客大戰華姐清湯腩！食出膠布求道歉反被推撞辱罵　店方咁回應

【香港旅遊／避雷】趕客？有內地女於小紅書發布多張相片及影片，指到位於天后的「華姐牛腩粉（華姐清湯腩）」用膳時，在雲吞中吃出「創可貼（膠布）」，反映問題要求道歉卻被店員及負責人「推搡辱罵」說是「找事的大陸人」，以及罵她們「扑該仔」等，即使報警求助，對方仍態度惡劣「一直歧視說內陸人就是多事」，同場的港人亦看不過眼出口相助。內地女對大感不滿，遂發文希望事件獲廣泛關注，令店員「解決事情」，「我第1次來到香港 不知道為什麼會被歧視，內陸人又做錯了什麼，吃出創可貼是我的錯嗎？心情真的很糟糕」。



事件引來網民及內地網民嘩然，斥責店方離譜，「不是說香港食品安全天下第一嗎？居然還有這種情況發生？」、「唔好怪人北上，香港人真係要反省下」。



「華姐清湯腩」於Facebook專頁發出道歉聲明，指已要求涉事員工暫時停工，店方亦會加強員工培訓，確保食品製作過程安全，同時改進顧客服務，避免同類事件再次發生。



「華姐清湯腩」位於天后、獲米芝蓮必比登推介，是小紅書熱推食店之一。（資料圖片）

「香港華姐牛腩粉吃出創可貼被店家推搡辱罵。」該內地女日前於小紅書發布影片及相片，指她們一行人到位於天后、獲米芝蓮必比登推介的「華姐清湯腩」用膳，想「品嚐感受一下香港的美食」，詎料進食雲吞時發現藏有「膠布」，「吃到快結束了，真的惡心好嗎創可貼……是好吃的但這食品安全保障也太差了，創可貼包哪裡的都不知道」。

樓主到「華姐清湯腩」進食雲吞時發現藏有「膠布」。（小紅書影片截圖）

內地女光顧「華姐清湯腩」雲吞吃出膠布 向店員反映被推撞辱罵

樓主於是向店員反映問題，惟「他（店員）沒有解釋與說法」，甚至有工作人員在后廚說着創可貼這件事哈哈笑地談論，真的消極處理」。等待20至30分鐘後，樓主起身再向店員反映，強調「一直平和交流」，但店家態度惡劣、惡意推搡，還用粵語髒話辱罵她們，「在前台交涉被店員及負責人推搡辱駡，說是找事的大陸人 他們內廚說要報警報警，事後我們報警員警來以後 協商了很久並且傳達讓他們道歉他們都做不到，店家服務態度特別惡劣，其中一直歧視說內陸人就是多事，一直用方言罵人扑該仔之類的，這種事情發生後沒有任何的補償態度非常無所謂」。

樓主向店員反映問題及要求道歉，卻被推撞辱罵。（小紅書影片截圖）

現場女食客挺身幫忙：賺着內地人錢對內地人什麼態度？

樓主又感謝現場1名香港女食客，於她們與店方交涉期間站出來幫她們說話，「她說我們是對的我們是有道理的，你們不要怕就站在這裡等員警來，說店家你們賺着內地人的錢對內地人什麼態度，她說她自己是香港本地人覺得很難吃」。

樓主到「華姐清湯腩」進食遇上不快事件。（小紅書影片截圖）

內地女指不敢再來香港：為什麼會被歧視，內陸人做錯了什麼？

樓主最後感嘆，「我們正常交涉，讓我想不到的是會被推搡會被辱駡會引起找事的內陸人這個話題，我第一次來到香港，不知道為什麼會被歧視，內陸人又做錯了什麼，吃出創可貼是我的錯嗎難道？心情真的很糟糕」，明言「我嚮往香港，但我不敢再向往香港」、「我們本是來香港旅遊，想感受維港浪濤、百年港味，卻遇糟心插曲」。

樓主報警求助。（小紅書影片截圖）

兩地網民批店方離譜：不要怪人北上

內地及香港網民看過帖文紛紛批評店方「離譜」、「我就是剛才也在那個女，他們態度真的不ok，還動手推你們，應該直接報警驗傷」、「不是妳錯，我支持妳！」、「要公開道歉，我也是做樓面，都沒有試過這樣對客人，就算客人是不是大陸人也好，也不會這樣對客人，根本是員工問題」、「唔好怪人北上，香港人真係要反省下 」、「監管不好, 誰之責？」。

「華姐清湯腩」發聲明道歉 涉事員工暫停工

事件愈演愈烈，「華姐清湯腩」於8月4日在Facebook專頁發出「道歉聲明」，指就店員回應顧客發現「雲吞異物」不當行為及言論，鄭重向當事顧客道歉，亦已要求涉事員工暫時停工。「華姐清湯腩」續說，會加強員工培訓，確保食品製作過程安全，同時改進顧客服務，避免同類事件再次發生，「本店再次向受影響顧客致歉，感謝公眾諒解及支持，承諾為每位顧客提供更佳服務體驗」。