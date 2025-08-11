尖東拖篋大媽倒沖杯麵滾水落草叢　港女公審　網民鬧：惹曱甴老鼠

倒熱水隨時淋死植物！有港女於網上發文公審多名拖行李箱大媽，指出在尖東目擊大媽將弄熱杯麵的滾水倒在路邊草叢中，她於帖文怒斥行為猶如「殺樹」，慨嘆「香港好慘」。



網民留言批評，「最大鑊係杯麵湯會惹曱甴老鼠周圍走」、「已經係日經嚟，各種冇禮貌嘅行為，出聲又話你歧視」、「所以點會有無緣無故嘅憎恨㗎？一定有理由嘅」，有人就認為「食環署應該加強人手喺尖沙咀尖東一帶巡查，即捕即罰即磅水」。



有港女於網上發文指出，在尖東目擊拖行李箱大媽將弄熱杯麵的滾水倒在路邊草叢中。（Threads影片截圖）

該港女於Threads發文發片，指出在尖東目擊有拖行李箱大媽將沖杯麵的滾水倒落草叢，擔心會「殺樹」，感嘆「香港好慘」。

尖東拖篋大媽倒沖杯麵滾水落草叢

影片見到，穿深色背心上衣的大媽把杯麵倒轉，將裏面的水倒進圍着大樹的草叢中，其身旁有兩名大媽站着吃杯麵中。

倒滾水大媽旁邊，有兩名大媽站着吃杯麵中。（Threads影片截圖）

網民：行前少少已有垃圾桶

不少網民留言批評，「如果餐餐食杯麵不如唔好山長水遠嚟」、「其實旅行旅到咁旅嚟做乜，食杯麵留返喺屋企食唔好」、「行前少少已經有個綠色垃圾桶」、「將花槽當垃圾桶，呢啲X街一啲公德心都無」。

有網民就指出樓主應即時上前制止，「有冇即時制止佢？冇公德心嘅人真係唔使畀面」、「呢啲X街我會直接埋去X佢哋」、「覺得不友好，請你上前阻止，而不是背後蛐蛐（議論）」、「你應該走過去同佢講，你今晚要小心啲，你倒啲廢水落棵樹度， 樹精會搵你，香港好多都市傳說㗎」。