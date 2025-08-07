東鐵頭等逃票斷正！7阿伯大媽「扮懵」慘了　目擊者：職員做得好

乘搭港鐵東鐵綫頭等車廂須再拍卡支付車資。本港網絡瘋傳多張相片，指東鐵頭等車廂內有多名乘客「逃票」，遇職員查票「斷正」。目擊者指有6至7人被發現「逃票」，解釋「唔記得」、「行錯車卡」等，但最終仍是要被開票罰款，大讚職員「做得好」。



事件引來網民熱議，不少人支持港鐵職員查票，「我想講勁多呢啲人」、「金鐘上車，睇住一堆人，無拍頭等機就排隊上車」、「夜晚羅湖上車大把」。亦有網民指部份人或是「無心之失」，毋須苛責。



乘搭港鐵東鐵綫頭等車廂，須再拍卡支付車資。（資料圖片）

進入東鐵頭等車廂前，須額外支付車資。有港男於社交平台Threads發布2張相片，指日前乘搭東鐵頭等車廂時，目擊有6至7人因「逃票」被罰款，「好少讚港鐵做得好」。

東鐵頭等車廂查票 目擊者：6至7人被捉

從相片見到，東鐵頭等車廂內有至少3名港鐵職員在查票，其中1名職員手持相信是罰單紙張。另1張相片見到，3名港鐵職員旁邊站有多名乘客，包括女生、阿伯、大媽等。

東鐵頭等車廂內有至少3名港鐵職員在查票，其中1名職員手持相信是罰單紙張。（Threads@micleung_15）

東鐵頭等車廂有至少3名港鐵職員查票。（Threads@micleung_15）

目擊者：逃票斷正3籍口「扮懵」

樓主表示，有乘客「斷正」後，解釋是「唔記得」、「行錯車卡」、「唔知呢度要畀錢」等，認為只是籍口，「無畀（錢）就唔好坐，畀多啲就係想舒服有位坐，各種借口……最鍾意扮懵，個個罰1k嘢就啱」。

網民：支持查飛

網民看過帖文議論紛紛，有人讚港鐵職員「做得好」，「我支持查飛！」、「特別是放工5:00後開始查票，最好無間段密密查」、「我想講勁多呢啲人，知道每朝九龍塘都有人捉，佢哋就一早喺大圍去緊九龍塘嗰陣，撳掣出返去普通車卡」、「金鐘上車，睇住一堆人，無拍頭等機就排隊上車」、「夜晚羅湖上車大把」、「有兩次聽見同行的小朋友（穿幼稚園衣服／小學衣服），叫家人一同要拍卡，才可以坐頭等，居然家人責罵小朋友，不要多事多嘴……天呀」。

亦有網民指部份人或是「無心之失」，毋須苛責，「好多人講咗取消頭等車卡好多年，繁忙時間真係多得呢個車卡唔少」。

根據港鐵網頁，未持有效頭等單程票或持有未取得頭等確認的八達通乘坐頭等，須繳交附加費，費用為1,000元。（資料圖片）

逃票須繳交附加費1,000元

根據港鐵網頁，未持有效頭等單程票或持有未取得頭等確認的八達通乘坐頭等，須繳交附加費，費用為1,000元。