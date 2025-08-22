夫妻餐廳吃飯大聲播抖音片　食客出絕招成功勸阻　網民讚：100分

「用魔法打敗魔法」！有台灣人於網上發文表示，日前去餐廳吃飯，打算享受寧靜的氣氛，怎料隔壁桌的夫妻一進來坐下就開始用iPad大聲播放內地抖音影片，還自帶外食，她看不過眼，立即使出1招，不單成功令夫妻道歉，還將播放聲量調到超級小聲。



網民紛紛大讚，「你好棒，公共場合的抖音X片聲音已經成為嚴重的公害，我真的聽到有點精神創傷」、「很棒，希望他們有羞恥心，之後同樣的場合都能尊重其他人」、「好好笑，下次我看到哪個阿姨這樣做我也要這樣用」。



該台灣人於Threads發文表示，日前去安靜的餐廳吃飯，隔壁桌的夫妻一進來坐下就開始用iPad大聲播放內地抖音影片，還自帶外食，讓原本想享受餐廳寧靜氣氛與美食的她覺得「超級不爽」。她指出，當時餐廳人蠻多的，所有餐廳內的台灣人都是輕聲細語，因在公眾場合保持安靜本來就是基本禮儀。

樓主忍受不到夫妻大聲播放影片，決定使出1招對付。她把飯碗捧到隔壁桌，跟夫妻坐在同一邊，臉湊過去面無表情地跟他們一起看iPad上的陸劇，即使她根本不想看，弄得夫妻有點驚慌。

樓主於是用無表情但很平靜的語氣指責他們，用iPad很大聲播放令人討厭的影片，並用反話嘲諷「不是就要我們全餐廳其他人跟你們一起坐在同一桌一起看嗎？不然我們聽到很大聲的聲音，又看不到在演什麼這樣很難受耶！所以，我就來跟你同一桌一邊吃飯一起看啦，那餐廳的其他人也可以一起來你們這桌一起看劇，是不是？」。

樓主表示，夫妻尷尬地說了聲不好意思，「還把聲音調到超級小聲，變得像蚊子叫那樣的程度」，之後她移回自己的座位，終於大家都能繼續平靜地享受美食。樓主認為，對付這類人，大吼「可不可以戴耳機」這種方式有時候可能已無效，「只好用即席演出與無傷大雅的行動劇表達我的不爽與不滿」。

不少網民大讚樓主做法，「佩服佩服！如果是我沒這個勇氣，謝謝您！」、「這反擊100分！要是我跟您在同一空間，我一定會充滿崇拜的眼神看您！」、「你太厲害了，果然遇到這種自私的人就是對他們瘋起來，他們才會收斂」、「打不過就加入」。

有網民則指出，「不知道為什麼不戴耳機？我納悶很久了」、「醫院一堆把聲音放出來的，就不舒服了還要聽他們的爛喇叭音」、「上周在量販店廁所，隔壁間也是邊如廁邊擴音。之前在醫院等拍X光，候診區也有老人家外放短影音，真的耳朵污染」。