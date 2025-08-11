看GD演唱會目擊男子亞博室內吸煙　粉絲不滿保安未盡責勸阻惹熱議

香港室內地方嚴禁吸煙！韓國天團Big Bang隊長權志龍G-Dragon（GD）香港演唱會在8月8日至10日連續3晚於亞洲國際博覽館Arena舉行，有粉絲於尾場在場館內目擊有男子在室內吸食香煙，他忿而向保安反映，惟不滿保安未有盡責處理，故最終拉着保安前去勸阻男子，同時嘲諷保安「不如我出埋你份糧」。



有GD粉絲於亞博目擊有男子在室內吸食香煙。（Threads影片截圖）

有GD粉絲8月10日晚於Threads發文表示，在亞博目擊有男子在室內吸食香煙，「同保安講完捉唔到，我拉返住個保安捉呢條男人，仲講咗句『不如我出埋你份糧』，有啲mean，但麻煩返工認真啲」。

看GD演唱會目擊男子亞博室內吸煙

不少網民批評吸煙男子，「2025年仲有人室內食煙」、「點解可以咁明目張贍咁喺室內食煙」、「真係好冇文化」、「明明門口就有吸煙區」、「煙癮有無咁大呀」、「攞水淋熄佢，驚火燭嘛」。

粉絲不滿保安未盡責勸阻

亦有網民不滿保安，「啲保安平時趕人唔畀企，阻人入廁所時好勇武個啵」、「趕嗰啲畀應援（物）嘅就大大聲」、「我噚日散場都見到有人食，仲要大模廝樣喺個保安隔籬行過，我同個保安講，佢哋扮睇唔到」。但亦有網民指毋須為難保安，「我講想，保安其實無實權做任何事，唔好為難佢哋啦。有問題建議一律報警」。

根據香港法例第371章《吸煙(公眾衞生)條例》，任何人不得於禁煙區內作出吸煙行為，如違反法例，可被罰款1,500元。（示意圖／Unsplash圖片）

香港室內禁煙 違者罰1,500元

有網民就建議樓主向控煙辦舉報，「叫控煙辦罰佢款喇」、「建議報食環，佢哋有隊人專門捉食煙，而且好有動力做，保安無執法權所以唔會做嘢」。

根據香港法例第371章《吸煙(公眾衞生)條例》，所有食肆處所的室內地方、室內工作間，公眾場所內的室內地方及部份戶外地方屬法定禁煙區範圍，任何人不得於禁煙區內作出吸煙行為，如違反法例，可被罰款1,500元。