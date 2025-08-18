的士收費爭議！上水到機場收$576　附加費$XXX　內地網民質疑被坑

的士收費爭議時有，近日有內地網民在小紅書發帖，分享來港期間乘坐的士的不快經歷。該名網民表示自己從上水坐的士到機場，咪錶顯示400多元，但司機卻另收取100多元附加費，最終收取車資576.5元。他表示司機還在他沒有車尾行李時另收行李費，故質疑司機多收車費「坑人」，於是發帖批評，並在帖文標注「香港打車被騙」。



帖文引起網民熱烈討論，有網民認為司機行為不妥，並質疑「明顯騙你！、「個司機應該係特登撕爛張單」，但亦有人持相反意見，「也不算亂收費吧，香港的士就是比較貴啊」、「紅的，這價錢正常」。



近日有內地網民在小紅書發帖，分享來港期間乘坐的士的不快經歷。（《降魔的》劇照）

該網民在小紅書以「避雷香港的士出租！上水到機場收了576」為題發帖抱怨，表示近日乘坐的士從上水前往機場，剛上車司機就問他「走最快的路吧？」。然而樓主指乘車過程開始覺得「不對」，表示「平常普通日子過慣了，忘記香港的司機會坑人了。上水到機場他說走最快其實走的是最遠的又最慢的路！」。

樓主指當時沒有拍下涉事的士照片，「圖一是我找的網圖，我沒有拍照」。（非涉事的士，小紅書@gjsshjsbshsiwk）

樓主稱當時咪錶顯示400多元，但司機指過了2次隧道，收了一定附加費後，總車資為576元，「打錶是400多，還說過了兩次隧道收了我100多的附加費，最後收了接近600」。樓主指事後詢問了機場服務人員一般收費情況，「機場的服務人員說一般上水到機場的價格就在三百塊左右」。

收據「車號」被撕去 樓主質疑：故意

從樓主上傳照片可見，該張的士收據右上角被撕去一角，車號並不完整，而收費公里為56.7公里，附加費為138元，總車費為576.5元。

的士收據的右上角被撕去一角，車號並不完整。（小紅書@gjsshjsbshsiwk）

樓主質疑司機亂收車費及故意撕掉收據一角，「缺角是故意被司機撕掉的！讓我找不到他」，樓主甚至叫網民來港別坐的士，「來香港的旅客以後只用高德或滴滴吧！千萬別再給的士佬生意了！他們是應得的」。

樓主質疑司機並未選取最快路線，稱「其實走的是最遠的又最慢的路」。（小紅書@gjsshjsbshsiwk）

網民意見兩極

帖文引起網民熱議，網民意見兩極，有部份網民質疑的士收費不合理，「明顯騙你！上水至機場只會收一條隧道費/不收隧道費」、「他走的這條路線只會收你$5隧道費」、「個司機應該係特登撕爛張單，我之前搭的士要claim數，有成二三十張單，啲單可能會撕得歪嚟歪斜，但內容全部都齊齊整整，唔會出現車牌號碼唔見咗幾個數字嘅情況」、「故意撕掉車號，讓你沒法舉報」。樓主則留言表示「感謝告知隧道費，我沒有車尾行李被他招收行李費，說就幾塊錢」。

然而有網民認為收費尚算合理，「也不算亂收費吧，香港的士就是比較貴啊，我每次從機場打車回上水也差不多這個價，你要是拿了行李箱還要額外收錢的」、「我作為一個常打的的人，想說，紅的，這價錢正常」。

