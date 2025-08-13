不滿內地大媽問路無禮　港女當透明遭斥：不理人　網民：有禮會答

向人問路有禮詢問及感謝，是基本禮貌。有港女於網上發文，不滿不少內地旅客問路沒禮貌兼理所當然地要答案，批評問路時欠缺2句「禮貌句子」，平時被問路都假裝聽不見。惟日前她又被無禮問路時，遭內地大媽斥責「不理人」，她無奈慨嘆「阿嬸，我只係不理冇禮貌的人」。



有網民留言表示認同，「仲要每次答完佢哋，就會即刻走咗去唔該都冇句，彷彿喺佢眼中除咗自己之外，其他人全部都係NPC咁，冇禮貌到極點」、「有禮貌會答，冇禮貌當聽唔到」。有網民強調，「香港人不是歧視大陸人，只是歧視沒禮貌沒品德的人，有禮貌問路我們都會好好回答，同時公道說，也不是所有大陸人都沒有禮貌」。



有港女於網上發文表示，日前被1名內地大媽問路，她不滿對方無禮貌不予理會，結果被斥責「不理人」。（AI生成圖片）

該港女於Threads發文不滿道：「其實啲大陸人係咪覺得問路，人哋就老奉答佢。」她指出，「10次有9次喺尖沙咀搭鐵都俾佢哋問路，但佢哋係勁冇禮貌，冇啦啦走埋嚟：XXX怎麼走」，欠缺說「你好」和「謝謝」，所以她通常都會「扮聽唔到，當佢哋透明」。

港女不滿內地大媽問路無禮

樓主續說，日前下班時又被問路，該內地大媽拍她肩膀，將手機遞到她面對問「下一站能到這裏嗎？」，她沒理會，「佢再拍我，再重復，我又冇理。佢再隊埋啲部手機，再問，我依然冇理」。大媽於是不悅道「啊，怎麼會這樣不理人」，樓主於帖文無奈慨嘆「阿嬸，我只係不理冇禮貌的人」。

樓主沒理會問路大媽，對方不悅道「啊，怎麼會這樣不理人」，樓主於帖文無奈慨嘆「阿嬸，我只係不理冇禮貌的人」。（《BB來了》劇照）

網民：香港人只歧視沒禮貌沒品德的人

不少網民留言附和道，「一來無禮貌，二來三唔識七唔知拍乜X，好多時佢哋問路我都唔睬唔望當透明，如果走X嚟拍我，我就亂指」、「而且鍾意行到好埋問，冇社交距離」。

有網民指出，「但係轉頭，佢返到大陸，佢嘅版本就會講成『我上次去香港，香港人真的沒禮貌』」、「然後小紅書上就會有：避雷！再也不來香港了，到底香港人在高貴什麼啊，還不理人的」。

有網民分享，「咁我都好彩，遇到嗰啲大陸人都係後生，好有禮貌，有講『請問』同『謝謝』。如果無嘅，直接fake X佢相反方向」、「喺香港1句『請問』都無聽過，但喺北京幾日聽過好多次（佢哋自己人同自己人講，我路過聽到），究竟嚟香港嗰啲係咩人」。