輕鐵設「落車鐘」照片瘋傳　網民：唔撳掣就飛站？　拍照者揭真相

輕鐵新安裝了落車鐘？近日有巴士及鐵路迷分享照片，在1輛輕鐵車廂的扶手柱上，竟裝有與巴士一模一樣的落車鐘。帖文引來網民熱議，問道「認真咩」、「有咩用？撳唔撳佢都係站站停㗎啦，繁忙時間同一個站對門開完又開添」、「啫係唔撳掣就飛站？」。樓主其後回覆網民留言才揭露真相，表示「我無聊擺咗（落車鐘）喺輕鐵度玩」，輕鐵實際並無安裝落車鐘。



近日有巴士及鐵路迷分享照片，在1輛輕鐵車廂1條扶手柱上，竟裝有與巴士一模一樣的落車鐘。（Threads圖片）

該巴士及鐵路迷於Threads發文表示：「輕鐵首次安裝落車鐘。」照片見到，1條黃色扶手柱上裝有與巴士一模一樣的落車鐘。

輕鐵設落車鐘照片瘋傳

照片引來熱議，網民留言說，「真？係咪之後輕鐵都會有？」、「唔該同志，市中心有落」、「司機轉彎有落唔該」、「搭巴士啲人都懶得㩒鐘，更何況輕鐵」、「睇嚟用錯咗港鐵巴士條柱裝咗落去輕鐵度」、「咁要唔要好似巴士咁，指定前門上後門落？」。

照片見到，1條黃色扶手柱上裝有與巴士一模一樣的落車鐘。（Threads圖片）

樓主其後現身揭露真相，「因為我一開始同我friend交換啲嘢，然後佢換咗個鐘掣畀我，然後呢我無聊擺咗喺輕鐵度玩」。（Threads圖片）

拍照乘客：我無聊擺咗喺輕鐵度玩

