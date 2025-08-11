野餐新熱點？港鐵油麻地站驚見旅客全家坐地開餐　網民斥離譜

把港鐵車站入閘範圍當作野餐地點？日前有港男在社交平台發文，指目睹一群旅客於港鐵油麻地站範圍坐在地上聚餐，他當下雖然趕時間，但仍堅持向站務職員反映，目睹職員上前驅趕，便先行離開，故未知事件後續發展。



許多網民狠斥涉事旅客行為離譜，「影響市容又整到周圍污糟邋遢」、「呢班人真係令我大開眼界，正當我以為我已經麻木，佢哋再一次震憾我『創造力量同幻想會嚇你一跳』」，又揶揄「無處不開餐」、「個位無電咋， 有電分分鐘煮好飯」。



港鐵回覆《香港01》表示，8月8日下午約1時許，油麻地站職員接獲報告後到場處理，確保不會造成阻礙，及提醒他們不可在付費區內進食，他們其後離開，車站亦派員清潔。港鐵提醒乘客顧己及人，共同營造舒適清潔乘車環境。



該目擊港男在threads帳號發帖，公審有旅客於港鐵油麻地站範圍地面聚餐，形容「簡直視本地人如無物」，又指當時雖然很趕時間，但他看不過眼於是決定向站務職員舉報，「見到港鐵員工喺counter跳咗出嚟趕人起身，加嗌walkie（無線對講機）我就走了」，離開時曾聽到有人稱「他們只是孩子啊」，但他就表示未知事件後續發展。

從樓主上傳照片所見，目測現場至少有4名成人以及2名幼童，她們一行人坐近垃圾桶周遭位置，其中一名穿着淺色牛仔褲女士一邊抱着正在睡覺女童，一邊拿着膠匙準備進食，其對面女子亦手持食物，全個地面充斥她們的隨身物品、膠袋、食品等等。另外有婦人似是正在照顧較為年幼孩童，附近又擺放1架嬰兒車，眾人如進入無人之境，畫面仿似在野餐般。

帖文引來網民嘩然，紛紛怒斥「黐X線」，「陰公，香港搞成咁」、「簡直離晒大譜」、「烏煙瘴氣」、「影響市容又整到周圍污糟邋遢」、「呢班人真係令我大開眼界，正當我以為我已經麻木，佢哋再一次震憾我『創造力量同幻想會嚇你一跳』」、「人必自侮，然後人侮之，唔好成日話人歧視佢（哋）」，又讚揚樓主挺身舉報行為，「終於有人真係報staff做嘢，而唔係齋影相然後咩都唔做」。

有網民就揶揄「無處不開餐」，「黐黐地，係度住吖笨」、「個位無電咋， 有電分分鐘煮好飯」、「不如叫佢哋學外傭姐姐咁喺天橋底聚餐啦」、「在深圳地鐵我都未見到嘅嘢，在香港就見到」，又質疑港鐵職員為何未有主動上前制止，「港鐵有晒cctv，咁都睇唔到？啲職員去晒邊？」

根據《香港鐵路附例》第25條，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份，作出對其他乘客造成滋擾或煩擾的行為，違者可被罰款5,000元。另外，第27B條則列明，任何人不得在已付車費區域內（港鐵公司或第三者從中國任何其他地方運載乘客到香港或從香港運載乘客到中國任何其他地方的任何列車除外）進食或企圖進食任何食物或飲用或企圖飲用任何飲品（不論是酒精類或非酒精類飲品），違者可被罰款2,000元。

