小學兒子搜尋這關鍵字！母驚悉他被迫5次口交　淫狼竟是這男親友

性教育不是淫狼性侵的借口！台中1名小學男童用平板電腦搜尋「為什麼要吃雞雞？」等類似關鍵字，母親發現後認為情況有異，懷疑與第2任丈夫的胞弟有關，於是怒氣沖沖質問對方，驚悉「獸繼叔」以平板電腦使用時間當作誘惑，強迫男童進行口交等性侵行為，又一度辯稱是「性教育」。母親向繼叔嚴辭雖然斥責，但沒有即時報警，豈料他再次強迫男童口交，最終被捕。案件經過一審和二審，被告被判重囚10年。



獸繼叔將平板電腦使用時間當作誘惑，強迫男童進行口交等性侵行為。（AI生成圖片）

男童搜尋「為什麼要吃雞雞？」

台媒於今年8月報道，涉案男童母親再婚，就讀小學的兒子平時交由繼叔負責照顧。當地警方調查後發現，由2021年8月至2023年3月期間，繼叔趁與男童獨處或共寢時，4次違反其意願，脫掉男童褲子，抓住其小手摸向自己生殖器官直至射精，而且射在男童腹部，甚至4次強迫男童為自己口交。受害男童擔心一家人關係會變壞，所以不敢透露事件，卻用平板電腦搜尋「為什麼要吃男生的雞雞？」等類似內容，母親發現後大驚，追問兒子後驚悉事件。

繼叔︰抱歉啦，性教育太爛

男童母親質問繼叔，對方透過LINE等方式不斷求饒和道歉，聲稱「抱歉啦，性教育太爛」、「我比較直接」，而且更問「我這樣算性侵嗎？」，並承諾不會再犯，願意用任何方式贖罪，惟之後卻再向男童做出相同性侵舉動，即第5度犯案。男童被性侵後變得容易生氣、愛哭，情緒起伏變大，母親發現繼叔再次強迫兒子為他口交，於是報案。

被告一直否認罪行。（AI生成圖片）

男童接受心理治療 證實受性侵

男童補充更多細節，指繼叔分別在彰化和台中住所犯案，當他準備睡覺時，就會被繼叔脫掉褲子直接口交，由於擔心騷擾到其他人休息，所以他不敢求救。有時繼叔會取出平板電腦，表示「給你看，讓我吃你的雞雞」，男童拒絕，但繼叔仍繼續侵犯，幸母親隨後敲房門，繼叔才停手。繼叔每次犯案後均要求男童切勿向外透露，男童強調自己沒有因討厭繼叔而故意說謊，他事後接受了39次心理治療，心理治療師認為其狀態和受性侵的兒童心理創傷相符。

法官判處被告入獄10年。（AI生成圖片）

被告辯稱遭誣告

台中地院進行一審，被告一直否認罪行，但法官認為被告行為造成男童和家屬莫大精神損害，裁定5項「對未滿14歲男子強制性交」罪名成立，合併入獄10年。被告不服提出上訴，聲稱男童性早熟，自己觀看成人影片，上網搜尋「女生吃男生的雞雞」，若自己對他進行口交，理應搜尋「男生吃男生的雞雞」，加上叔姪感情本身頗好，懷疑男童母親和自己之間有私怨和誤會，導致遭到誣告。至於他當時在LINE道歉，其實是因為自己生病迷糊，加上擔心男童母親當時已懷孕，情緒太激動，但他不知發生何事。

被告被判入獄10年

台中高分院認為，被告繼續爭辯，任意指摘對判決結果沒有影響的枝節事項，其提出的主張和證據不足以動搖原本判決，於是駁回其上訴。

（綜合）