沙田情侶MMA！女友手機連環扑頭　港男拔足狂奔逃命　結局大逆轉

【MMA】情侶吵架動口勿動手。本港網絡瘋傳影片，指沙田大會堂外公眾地方，有1對疑似情侶爭執，其中男方被女方暴打「完虐」，包括抓頭髮及用手機連環「扑頭」；男方反抗不敵，拔足狂奔逃寺，女方則緊隨追趕。影片至此結束，但有目擊者透露事件超意外結局。



影片引來網民熱議，不少人批評女方離譜，「真係好狼死」、「用部電話大大力咁咁扑男仔個頭！好 X 恐怖呀！」、「諗返起14巴港女」。也有自稱知情網民爆料，稱該男生已非首次被打，「拍咗半年拖左右，三日唔埋兩日又打1次，打到上半身又損又腫」，但無從證實。



本港網絡瘋傳影片，指沙田大會堂外公眾地方，有1對疑似情侶爭執，其中男方被女方暴打「完虐」。（Threads@1104_ian_kwan_ph）

切勿因一時憤怒釀成大禍。有網民於8月12日（星期二）在社交平台Threads發布影片，指有1對疑似情侶在沙田大會堂外爭執，已有人報警。

女方用手機連環扑頭 男方拔足狂奔逃命

影片長15秒，見到沙田大會堂外花槽石壆處，有1對男女正在爭執，女方霸氣盡展把男方壓到側坐地上，隨後抓着男方頭髮拉近扶正位置，再連環3拳打頭。男方伸手護頭抵抗，女方再拿起旁邊手機，高速連砸男方頭部4下。

本港網絡瘋傳影片，指沙田大會堂外公眾地方，有1對疑似情侶爭執，其中男方被女方暴打「完虐」。（Threads@1104_ian_kwan_ph）

女方霸氣盡展把男方壓到側坐地上。（Threads@1104_ian_kwan_ph）

女方隨後抓着男方頭髮拉近扶正位置，再連環3拳打頭。（Threads@1104_ian_kwan_ph）

男方伸手護頭抵抗，女方再拿起旁邊手機，高速連砸男方頭部4下。（Threads@1104_ian_kwan_ph）

男方伸手護頭抵抗，女方再拿起旁邊手機，高速連砸男方頭部4下。（Threads@1104_ian_kwan_ph）

男方伸手護頭抵抗，女方再拿起旁邊手機，高速連砸男方頭部4下。（Threads@1104_ian_kwan_ph）

男方伸手護頭抵抗，女方再拿起旁邊手機，高速連砸男方頭部4下。（Threads@1104_ian_kwan_ph）

+ 6

這時女方稍稍停手，男方見有空檔即站起揮手亂抓想反擊，惟女方硬擋「猛攻」一手抓住男方右手。男方事敗掙脫轉身奔跑逃走，而女方雖然鞋子甩脫，惟繼續從後追趕。影片至此結束。

男方事敗掙脫轉身奔跑逃走，而女方雖然鞋子甩脫，惟繼續從後追趕。（Threads@1104_ian_kwan_ph）

男方事敗掙脫轉身奔跑逃走，而女方雖然鞋子甩脫，惟繼續從後追趕。（Threads@1104_ian_kwan_ph）

網民批女方離譜‧：諗起14巴港女

網民看過影片議論紛紛，不少人批評女方離譜，「真係好狼死」、「用部電話大大力咁咁扑男仔個頭！好X恐怖呀！」、「諗返起14巴港女」、「太粗暴」、「用手機打頭wxxf」。亦有網民笑言，「今日為大家介紹嘅成語係『落荒而逃』」、「追住跑嗰段好好笑跑得好chill」。亦有網民表示未知事件前因後果，「有得話邊一邊錯」。

多名目擊者透露事件詳情，更爆出超意外後續。（Threads@1104_ian_kwan_ph）

目擊者爆超意外結局

事件廣傳後，多名目擊者透露事件詳情，更爆出超意外後續。目擊者指，當時在沙田新城市廣場MCL戲院看戲，「睇睇下戲後面喺度大叫，本身諗住無視，但係後尾發覺原來打緊交，全部人望晒後面，有人嗌停但係冇用，後尾佢哋走咗，但係冇人攔住佢哋，跟住佢哋就出咗去」；到完場時，他就在影片中位置看到該對男女，「但係冇打交，似係個男嘅氹緊女仔」。

另有聲稱知情網民稱，男方已非首次被打，「佢哋都已經唔係第1次，拍咗半年拖左右，三日唔埋兩日又打一次，打到上半身又損又腫，條女癲㗎成日周圍惹火」。但無從證實真偽。