東鐵阿叔疑捉姦！怒扯短裙女擲爛手機：畀我戴綠帽　職員咁做獲讚

【港鐵／東鐵／捉姦／出軌】「男人最痛，算這種」。本港網絡瘋傳多段影片，指港鐵東鐵綫列車內，有阿叔疑「捉姦」發現老婆手機有其他男人聯絡資料，大鬧車廂怒擲老婆手機，並斥責「X街啊！戴綠帽啊！X你！媾埋啲大陸仔啊！X家X」，聲音之大有乘客被嚇到，「離遠都俾佢嚇一嚇親」；其間有職員到場，阿叔明言「佢畀我戴咗綠帽，而家喺度傾緊家事，無嘢」，職員隨後下車離去。最終列車駛到金鐘尾站，阿叔強行把老婆拉落車，下車後繼續發火。



影片引來網民熱議，有人認為無論如何不應動手，「我明白俾人戴綠帽係好慘嘅，搵個第二個咪得囉，使鬼咁嬲咩？」、「唔啱咪離婚，郁手郁腳把X」；不過也有網民表示理解阿叔憤怒，「未經他人苦，莫勸他人善」、「斷正捉到都唔可以有情緒？唔嬲得？真係cXs世界」。亦有網民關注職員舉動，讚揚「港鐵職員都算幾有同理心」。



本港網絡瘋傳多段影片，指港鐵東鐵綫列車內，有阿叔疑「捉姦」怒擲老婆手機。（Threads@leung.kc_）

家家有本難唸的經。多名乘客於社交平台threads發布影片，指8月12日（星期二）最後一班往金鐘方向東鐵列車上，有阿叔疑似「捉姦」責罵老婆並怒擲手機，留言「東鐵綫最後一班車，成件事好似就係條女出軌，專媾小白臉，隔籬佢個仔，聽講佢哋兩個連阿婆嘅70歲生日都冇去，部手機入面有晒條女啲仔嘅contact，之後個阿叔直接掟爛咗佢部手機」、「離遠都俾佢嚇一嚇親，無啦啦係咁掉電話」。

東鐵內指罵女子 阿叔：佢畀我戴綠帽，而家傾家事

綜合多段影片，起初東鐵列車駛到上水站時，穿短袖裇衫的阿叔，正與坐在座位上的女子爭執，有港鐵職員走近詢問「有無咩特別嘢幫手？」，阿叔回覆「無！佢畀我戴咗綠帽，而家喺度傾緊家事，無嘢」。港鐵職員隨後離開車廂。

阿叔與坐在座位上的女子爭執，有港鐵職員走近詢問：「有無咩特別嘢幫手？」（Threads@him_pros_1008）

阿叔回覆「無！佢畀我戴咗綠帽，而家喺度傾緊家事，無嘢」，港鐵職員隨後離開車廂。（Threads@him_pros_1008）

阿叔怒擲手機：媾埋啲大陸仔啊！X家X！

不過阿叔怒氣未止，列車駛往金鐘站時，男子在車廂走來走去，邊爆粗斥責「X家X！X街啊！戴綠帽啊！X你！媾埋啲大陸仔啊！X家X！」，並大力把疑似女子手機往地上擲爛，傳出「啪」一下超大響聲。

男子爆粗斥責「X家X！X街啊！戴綠帽啊！X你！媾埋啲大陸仔啊！X家X！」，並大力把疑似女子手機往地上擲爛。（Threads@leung.kc_）

強行扯女子下車：躝！

畫面一轉列車駛到金鐘站，男子再次指罵女子，「我問下啲街坊，然後嗰班打太極嘅阿叔，朝早7點喺榕樹坑嗰邊，我問X佢地，落車！躝！」，更伸手大力扯女子腰包，把女子連人帶袋拉起再推出車廂。女子同行男子抓着女子手臂不果，跟着離開車廂。而下車後，雖然看不見阿叔身影，卻聽到他在大聲咆哮。

男子再次指罵女子，更伸手大力扯女子腰包，把女子連人帶袋拉起再推出車廂。（Threads@leung.kc_）

網民爭議：不應動手 VS 難以容忍

網民看過影片議論紛紛，有人笑言「綠帽唔怕戴，最緊要除得快」、「話畀人聽自己戴綠帽都講得咁有型，真係第1次見！」、「全世界都知係戴綠帽㗎」。也有網民認為無論如何不應動手，「我明白俾人戴綠帽係好慘嘅，搵個第二個咪得囉，使鬼咁嬲咩？」、「唔出軌都出咗，佢咁拉人出去做咩啫，唔啱咪離婚，郁手郁腳把X」。

不過有網民表示理解阿叔憤怒，「未經他人苦，莫勸他人善」、「養好頭家養大個仔先搞啲咁嘅嘢，唔係個個外人明嘅」、「斷正捉到都唔可以有情緒？唔嬲得？真係cXs世界」。亦有網民指阿叔已相當克制，「睇片呀叔啲細微動作睇得出幾有品，分得好清。因為個女人有問題，對住個女人就拉扯佢，但係佢對住個男仔就係斯文扶一扶就算」。

另有網民關注職員舉動，讚揚「有同理心」，「港鐵職員都算幾有同理心、解釋完被戴綠帽，個港鐵職員即刻離開」。